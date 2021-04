Pena de cuatro meses de cárcel para el activista Joshua Wong

Madrid. Un tribunal de Hong Kong condenó ayer a cuatro meses de cárcel al activista prodemocracia Joshua Wong por participar en una reunión ilegal y de violar la prohibición de cubrirse la cara en público, lo que se suma a otra pena que ya está cumpliendo en prisión. La última sentencia está relacionada con la concentración de miles de manifestantes el 5 de octubre de 2019 en las calles de Hong Kong para protestar contra el Gobierno y la normativa que prohibió cubrirse la cara bajo la amenaza de penas de un año de cárcel y multas, según The South China Morning Post. Asimismo, el ex dirigente del movimiento político desmantelado Demosisto está cumpliendo 13 meses y medio de cárcel por organizar una manifestación no autorizada en junio de 2019. e. press