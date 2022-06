Pide a los partidos la Francisco de Vitoria no politizar la justicia

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) urgió este sábado a los partidos a que dejen de “utilizar” el sistema judicial “como un instrumento de satisfacción de sus propios intereses”.

La AJFV se pronuncia de esta manera en un comunicado después de que el PSOE registrara el viernes en el Congreso de los Diputados un proposición de ley para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano, según informa Efe

La asociación de jueces asegura que si el CGPJ no puede nombrar a los magistrados del TC es porque hace un año el Gobierno promovió una reforma “para privarle” de esa competencia mientras estuviera en funciones.

Y añade que si el órgano de gobierno de los jueces está en funciones es porque los diputados y senadores, “en particular” los de los grupos cuya participación es imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria, “están incumpliendo” desde hace más de tres años su deber constitucional de nombrar a los nuevos vocales del CGPJ.

Para esta asociación, la situación es “insostenible” y abunda en que legislar “a la carta y obstaculizar” el cumplimiento de mandatos constitucionales “en función de los intereses” de un partido o del Gobierno en cada momento “es el mejor modo de destruir las bases de nuestra convivencia democrática”.

“Las bases de nuestro Estado de Derecho están en riesgo”, según la AJFV, que insta a los grupos a que “dejen de utilizar el sistema judicial como un instrumento de satisfacción de sus propios intereses, en detrimento de la convivencia democrática entre todos los españoles”.

Y urge asimismo a promover una reforma legal para establecer un sistema de elección de vocales del CGPJ que no permita que se produzcan situaciones de interinidad como la actual y garantice “la imagen de neutralidad política” de este órgano.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al PP de “socavar” los cimientos de la democracia con su bloqueo a la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ y el TC, y le acusó de provocar una falta de legitimidad de ambas instituciones.

Después de que la víspera defendiera la iniciativa para renovar el TC ante la “rebeldía constitucional” del PP, insistió en que lleva esperando ya 36 meses un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Sánchez recordó la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha anulado la protección del derecho al aborto para subrayar que los jueces toman decisiones muy importantes para las sociedades y sus órganos de gobierno deben contar con la máxima legitimidad.

Una legitimidad que cree que no tienen ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Constitucional “porque hay un partido que no quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales”.

Desde las filas populares, su secretaria general, Cuca Gamarra, dijo que tras la “debacle” en Andalucía presenta “una ley para hacerse con el control del Constitucional”, rompiendo “cualquier puente para llegar a acuerdos con el PP, que busca más separación de poderes e independencia del poder judicial”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, afirmó que “honestamente no es necesaria” una proposición de ley para propiciar la renovación del Constitucional y defendió que el Ejecutivo puede nombrar a los jueces que le toca.

“A mí, la verdad, es que no me cabe en la cabeza un escenario en que el TC, que es el órgano que vela por el cumplimiento de la Constitución, pudiera poner el más mínimo impedimento a que, llegado el vencimiento del mandato de los magistrados y cuando no hay obstáculo para que la renovación que atañe al Gobierno se hiciera”, señaló en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.