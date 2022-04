Pide el juez imputar a Oltra por un caso de abusos de su exmarido

Valencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por la actuación del departamento que dirige en un caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su exmarido.

Según el TSJCV, el magistrado elevó este viernes el preceptivo escrito razonado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, único órgano judicial capaz de imputar a Mónica Oltra por su aforamiento.

En este escrito, el juez considera que “no resulta ya posible progresar en la investigación” sin que la vicepresidenta “sea oída como investigada” y cree que existen “indicios racionales, serios y fundados” de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de abusos en un centro público de acogida.

A la conclusión del proceso contra el exmarido, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

En dicha exposición razonada, que consta de 71 folios, el juez instructor indica que conoce que la misma sala a la que dirige su escrito ya desestimó en mayo de 2011 una demanda de Cristina Seguí y la Asociación Gobierna-te, por los mismos hechos, y recoge que en su pronunciamiento la sala ya calificó de “sospechosa la actuación del personal directivo de la conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial”.

En la misma, el instructor cree que “no existió en la conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos”.

Por su parte, Mónica Oltra aseguró que no puede haber sentencia condenatoria por la actuación de la Conselleria de Igualdad que dirige porque “no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia”.

Negó “rotundamente” y dijo que también “lo niegan los hechos” que encubriera a su exmarido, por lo que no tiene ninguna razón para dimitir, según declaró al ser preguntada al respecto por los medios en el Encuentro Estatal de Personas Trans, que se celebra en Madrid.

“La decencia no la marcan los tribunales y la línea ética no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad, todas las personas que han desfilado por el juzgado en las últimas semanas han dejado bien claro que no ha habido órdenes ni instrucciones ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad”, manifestó.

Insistió además en que no hay ni un solo indicio “de lo que no existe” y donde no hay delito y no hay indecencia, “no puede haber una consecuencia jurídica”.

La oposición reclamó sin embargo su dimisión, y la síndica del PP en Les Corts y secretaria general del PPCV, María José Catalá, afirmó que “no le queda otro camino que la dimisión”, pues se trata de un caso “muy grave”. efe