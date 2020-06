Piden “igualdad real” en política carcelaria para funcionarias y reclusas

Madrid. El PP presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes en “políticas de igualdad real en la política penitenciaria”, tanto para reclusas como para funcionarias, y que se reconozca la condición de agente de autoridad para las trabajadoras.

El grupo popular registró esta iniciativa el miércoles, cuando el pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley para que el Gobierno elabore antes de seis meses un informe sobre la situación de las mujeres en las instalaciones carcelarias y se propongan medidas para introducir la perspectiva interseccional de género en la política penitenciaria.

La proposición no de ley aprobada el miércoles partió de un texto del PNV finalmente pactado con el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Junts per Cat y Ciudadanos, en tanto que el PP no lo apoyó al no estar incluidas las funcionarias de prisiones.

El PP presentó entonces otra proposición en la que defiende que el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una prioridad de toda la sociedad y también del Gobierno de España, que debe hacerlo extensible a todos los ámbitos, incluido el de prisiones.

Por eso insta al Ejecutivo a que adopte “todas las medidas necesarias que garanticen con carácter de urgencia” extremos como “un aumento de los programas de empoderamiento, de habilidades sociales y de emprendimiento laboral para las reclusas” o un diseño de módulos que promueva un ambiente más seguro para ellas, para lo que es necesario aumentar el número de trabajadores.

Propone “una mejora sustancial de las instalaciones carcelarias que favorezcan la igualdad y el tratamiento diferenciado de las reclusas”.

La proposición prevé mejorar los protocolos de igualdad y de conciliación “desde la voluntad de lograr la igualdad real y efectiva de las mujeres en la política penitenciaria, tanto para las reclusas como para las empleadas públicas de prisiones”.

El PP insta al Gobierno incrementar las plantillas de funcionarios y trabajadores laborales de prisiones mediante una oferta de empleo extraordinaria en 2020 y 2021 que cubra las vacantes existentes. efe