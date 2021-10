Pionyang pone a prueba a Seúl al hacer un nuevo lanzamiento

Seúl. Pionyang anunció este viernes otro test de misiles, el cuarto en 20 días, lo que unido a la oferta de acercamiento del líder Kim Jong-un busca poner a prueba a Seúl, que de momento parece estar optando también por mostrar a la vez músculo militar y voluntad de diálogo. Medios estatales detallaron que el ejército norcoreano disparó el jueves un nuevo tipo de misil antiaéreo más sofisticado, una prueba que aparentemente no fue detectada por Seúl o Washington. La agencia de noticias KCNA no nombró el nuevo proyectil, no explicó donde tuvo lugar la prueba y no aportó datos de vuelo, aunque afirmó que el test fue “de su práctica para desarrollar sistemas de misiles antiaéreos futuros”. efe