Podemos carga contra el PSOE al llamar "partidos de la guerra" a quienes apoyan el envío de armas a Ucrania

MADRID. EP. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha llamado "partidos de la guerra" a aquellos que apoyan el envío de armas a Ucrania, en clara alusión al PSOE, su socio de Gobierno. En un acto de Unidas Podemos celebrado este domingo con motivo del 8M, Belarra ha subrayado que Ucrania está viviendo "una invasión criminal injustificada e injustificable" y, por ello, es "urgente hacer algo". "Los partidos de la guerra te dicen que enviemos armas; os pido que pensemos cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y ucranianas; aunque tengamos poderes políticos en contra, hay que apostarlo todo por la diplomacia, por la paz", ha dicho. "¿Es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia? Yo creo que no. ¿Qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y una rusa, negociando solos sin supervisión de las Naciones Unidas, la OSCE?", ha criticado Belarra, que advierte de que "la paz es el único camino" y defiende esta postura porque "el feminismo es paz".

Así, Belarra considera que "la paz ha venido de la mano de las mujeres, que han sido capaces de mirarse a los ojos, de reconocerse como hermanas, y han iniciado un camino a la paz sin marcha atrás". También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la paz como "la única forma efectiva y eficaz de pararle los pies a Putin, de ayudar a los hombres y mujeres de Ucrania", es decir, apuesta por "la diplomacia de precisión, la altísima política", que es "defender la negociación, la observación internacional de ese diálogo entre enviados del Gobierno de Rusia y del ucraniano".

Al igual que Belarra, a la que ha llamado "valiente" por "defender la paz en el único momento en que es difícil defender la paz, que es en la guerra", se ha preguntado cómo es posible que ambos países estén negociando "solos", "sin la UE y sin Naciones Unidas". Y ha relacionado la paz con el movimiento feminista. En este sentido, ha indicado que las feministas saben que "la guerra es la ley del más fuerte", es "el imperio de la palabra del privilegio a costa de los derechos de la mayoría". "Y para poder evitar la vulneración de derechos fundamentales necesitamos diálogo, negociación y paz, y eso es lo que vamos a defender estemos donde estemos y cueste lo que cueste".

"NO FALTA DIPLOMACIA, HA SOBRADO AGRESIÓN". Precisamente, este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que "vienen tiempos duros" por la invasión rusa de Ucrania, pero ha querido dejar claro que el PSOE sabe distinguir quién es el agresor y el agredido, "el lado correcto de la historia" y que no ha faltado "diplomacia" sino que ha sobrado "agresión", en respuesta velada a Podemos. El presidente cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso para el envío de armas a Ucrania, una decisión que han respaldado los portavoces de PP, Vox, Cs, PNV y el grueso del Grupo Mixto, pero que ha provocado las críticas de sus socios de Unidas Podemos y de algunos de sus principales aliados parlamentarios, como ERC, EH Bildu y Más País.

Sánchez replica a Podemos que con Putin no ha faltado diplomacia. EFE. La guerra en Ucrania y la decisión del Gobierno de implicarse directamente en enviar armas a Kiev ha marcado la reunión del comité federal del PSOE, donde Pedro Sánchez ha mandado un recado a los ministros de Podemos que han cuestionado esta medida, insistiendo en que no ha faltado diplomacia y sí ha sobrado agresión. Ha sido un comité extraordinario para abordar la situación en Ucrania tras la invasión de Rusia y las consecuencias que tendrá para España y el resto de la Unión Europea, una guerra que se desencadenó después de semanas de intenso diálogo diplomático para mantener la paz, ha dicho el secretario general socialista, recordando que “la agresión salvaje” partió de Vladimir Putin. “Por tanto, no ha faltado diplomacia, lo que ha sobrado es agresión”, ha respondido Sánchez a las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, que han sido muy críticas con la decisión del presidente de armar a los ucranianos hasta el punto de que la líder morada ha cargado contra “los partidos de la guerra que envían armas a Ucrania” en un acto feminista.

Un nuevo choque dentro de la coalición de Gobierno y también dentro de Unidas Podemos porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, han cerrado filas con el jefe del Ejecutivo como han hecho los miembros del comité federal. Una quincena ha pedido la palabra para expresar su apoyo cerrado a la decisión del presidente sin entrar directamente contra Podemos más allá de las declaraciones que ha hecho a los medios la vicelehendakari, Idoia Mendia, que cree que estos ministros que han censurado a Sánchez “no entienden con claridad” la posición que España debe de mantener respecto a Ucrania.

Una posición que Sánchez sí tiene clara al afirmar que saben distinguir un agresor de un agredido, la democracia de un régimen autoritario y una nación soberana de una potencia nuclear imperialista: “Sabemos distinguir cuál es el lado correcto de la historia. Nuestro lado es condenar Putin”. En todo caso, el líder socialista ha subrayado que el PSOE es contrario a todas las guerras “y más aún cuando son injustas e ilegales” y que por eso se opusieron a la guerra de Irak y se oponen ahora “a la guerra de Putin” que lo que ha pretendido, sin éxito, “es debilitar a la Unión Europea”.

Todo ese posicionamiento contrario a la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha quedado reflejado en una resolución del comité federal, donde se expresa el apoyo al liderazgo que está ejerciendo Sánchez “en la cooperación con los socios europeos y los aliados de la OTAN” en la asistencia militar y humanitaria para poner fin a la invasión y evitar más víctimas. Otro de los mensajes que el presidente ha trasladado a los dirigentes socialistas durante su intervención ha sido advertir del alto coste que tendrá el conflicto para la economía y para todos los ciudadanos, como ya se está notando en los precios, y ha alertado de que “vienen tiempos muy duros” porque “la guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil”.

Además, en este contexto, ha asegurado que ni España ni Europa van a consentir que ni los ciudadanos europeos, ni las empresas ni las industrias se conviertan “en rehenes del chantaje energético de Putin”, que lleva un año intentando socavar la competitividad y la economía de la UE a través del gas y el petróleo rusos. “Y no se lo vamos a permitir”, ha subrayado.

Sánchez ha señalado que este conflicto tendrá “un coste que habremos de afrontar entre todos” y que se hará “con justicia” y “con solidaridad” mientras, ha apuntado en referencia a la actitud de las demás fuerzas políticas: “Veremos si las buenas acciones llegan a la altura de las buenas palabras”. Y, a renglón seguido, ha lamentado que en la ultraderecha “ya están bajando el hombro” en lo que se refiere a la tragedia de los niños refugiados. Al margen de eso, el presidente ha garantizado que aunque la guerra “traerá muchas dificultades”, el conflicto no va a detener las “reformas que necesita el país” y ha reivindicado al PSOE como la fuerza que está devolviendo la estabilidad a España.

Mañana, Sánchez hablará de todas estas cuestiones económicas con los agentes sociales, a los que ha convocado en Moncloa para explicarles el plan de respuesta a la guerra y el pacto de rentas para evitar que una subida generalizada de los salarios siga disparando la inflación. Sánchez ha aprovechado la cita para ratificar el compromiso del PSOE con el feminismo ante la proximidad del 8 de marzo: “El socialismo y el feminismo están unidos indisolublemente”.