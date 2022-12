PP y PSOE aplauden el discurso del

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en su tradicional discurso de Navidad. Después de una convulsa semana en la política nacional, el monarca ha aprovechado su intervención para alertar de los tres riesgos que a su juicio amenazan a día de hoy a la democracia en España: “la división”, “el deterioro de la convivencia” y “la erosión de las instituciones”. “Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza”, ha recalcado, esgrimiendo que frente a ello la unión lo que hace es fortalecer las democracias, algo que España sabe “por experiencia propia”.

El Rey también se ha referido en su mensaje a la guerra en Ucrania, tras reconocer que 2022 ha sido un año “complicado y difícil”, lamentando la destrucción y el sufrimiento que esta ha traído consigo. Igualmente, ha reconocido el “profundo impacto sobre la economía” que está teniendo el conflicto. “La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación e implica, en muchos casos, importantes sacrificios personales y familiares”, ha lamentado, reclamando “el apoyo continuo de los poderes públicos para paliar” estas circunstancias.

REACCIONES DEL GOBIERNO. La presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha destacado hoy que el rey Felipe VI “acertó en su diagnóstico una vez más” en su discurso de anoche y ha destacado el llamamiento a la “reflexión constructiva” para “garantizar que nuestras instituciones públicas son sólidas”.

Así lo ha manifestado Narbona en la tradicional comparecencia para valorar el discurso navideño del rey Felipe VI.

“Una vez más, el rey ha acertado en su diagnóstico y, a nuestro juicio, también en lo que nos exige como sociedad para garantizar el bienestar y la convivencia (...) Tenemos un jefe del Estado que demuestra ser muy consciente de las preocupaciones que afectan a muchos ciudadanos en nuestro país sobre todo a las familias más vulnerables y a los jóvenes”, ha dicho.

En este sentido, la socialista ha destacado que en este discurso el rey haya “convocado” a hacer “una reflexión constructiva”: “nos convoca a un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva precisamente para garantizar que nuestras instituciones públicas son sólidas y pueden garantizar la convivencia en democracia, nuestro patrimonio más valioso”.

Y también, ha matizado Narbona, el rey recordó anoche en su intervención que “nada de lo que hemos construido podemos darlo por hecho para siempre”. “Por lo tanto -ha valorado la presidenta del PSOE- hay que estar atentos a aquellos cambios que, no solo en España, sino en otros países, significan riesgos para la democracia”.

lA SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO POPULAR, Cuca Gamarra, considera que el rey Felipe VI hizo en su discurso de Nochebuena un “certero diagnóstico de los difíciles momentos que vivimos”, y ha destacado su llamamiento a “la concordia, al diálogo y afrontar la actual crisis institucional”.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Gamarra ha dicho que el rey volvió a “demostrar su compromiso con todos los españoles” en su discurso, que ha calificado de “sereno e impecable”.

“Con un certero diagnóstico de los difíciles momentos que vivimos y una necesaria llamada a la defensa de los valores constitucionales, destacando una vez más su sentido del Estado y su responsabilidad con los españoles”, ha añadido.

La también portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha resaltado igualmente el “llamamiento” del rey “a la concordia, al diálogo y a afrontar la actual crisis institucional desde los pilares de nuestro sistema democrático e institucional”.