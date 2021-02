PSOE y Unidas Podemos respaldan la moción para retomar la mesa de diálogo

···La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, descartó ayer la posibilidad de que el Govern presente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque no quiere “poner impedimentos” a que las catalanas se celebren el 14 de febrero. El TSJC decidió mantener los comicios del 14F, al considerar que la suspensión de las elecciones infringía el derecho al voto, ya que no ve una “causa de fuerza mayor” que impida celebrarlas en pandemia, cuando se permiten actividades “menos trascendentes”. En este sentido, Budó explicó que los servicios jurídicos de la Generalitat estaban analizando la sentencia del TSJC, pero que no estaba sobre la mesa presentar recurso. “No queremos generar ninguna incertidumbre con la fecha, no pondremos ningún impedimento a que las elecciones se celebren el 14F”, dijo, aunque mostró su “total desacuerdo” con la sentencia del tribunal.