Puigdemont acusa de levantar expectativas con indultos

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de levantar excesivas “expectativas” con la tramitación de los indultos a los líderes independentistas presos y se ha mostrado “escéptico” con la posibilidad de que esta vía acabe cristalizando.

En declaraciones a Efe, Puigdemont valoró las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el miércoles anunció que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña.

Según Puigdemont, “el ministro ha levantado expectativas por encima de sus posibilidades” y “convirtió lo que es un mero trámite, lo que es una obligación”, como es tramitar una petición de indulto, en un anuncio que genera “muchas incertidumbres”.

“Ya veremos, la experiencia nos hace ser muy prudentes y escépticos ante los compromisos del Gobierno español”, afirmó Puigdemont, que recomienda ser “muy cautos y precavidos ante este anuncio”.

Puigdemont no da todavía por hecho que ese anuncio del ministro se traducirá en una “materialización rápida y positiva” de los indultos y avisa al Gobierno sobre las expectativas levantadas: “Con la gente que está en la cárcel no se juega, hay que ser serio”.

“Querría que no estuviesen en la cárcel, que el Gobierno español reconociese que es un error judicializar un conflicto político y que hubiese oportunidades para desescalar esta represión. Con una represión encima de la mesa es muy difícil mantener un diálogo entre iguales”, razonó. A su entender, “un indulto o una amnistía deben estar vinculados a una solución política, como mínimo al reconocimiento de una solución política, que es el primer paso para la resolución de un problema”.

En cualquier caso, si esos indultos acaban tirando adelante, Puigdemont avalará lo que decida cada preso: “Lo que cada uno de los compañeros en prisión decida tendrá mi apoyo siempre”.

“Todo lo que pueda beneficiar a la gente que está en prisión tiene mi apoyo incondicional”, añadió.

Por otro lado, Puigdemont instó a explorar un pacto electoral entre JxCat y PDeCAT porque considera que las bases de ambos partidos no desean que concurran por separado a las próximas elecciones catalanas, aunque rechazó la coalición como posible solución.

En declaraciones a Efe, Puigdemont manifestó así su voluntad de explorar acuerdos pese a la ruptura entre su anterior formación, el PDeCAT, y la nueva JxCat que él lidera, una crisis que llegó a los tribunales por el uso de la marca Junts per Catalunya.

A pesar de esta situación, Puigdemont resaltó que entre los cargos de uno y otro partido existe “una buena relación personal y algunas sintonías”, algo que cree que deben “aprovechar” para intentar buscar puntos de consenso. Además, “el deseo mayoritario de las bases de JxCat y diría que también del PDeCAT es que no haya listas diferentes” en las próximas elecciones catalanas, señaló.

“Si preguntamos a la gente de JxCat y PDeCAT si le gusta que haya varias listas o una sola lista, creo que la respuesta es muy clara: quieren que haya una alternativa sólida que pueda garantizar un gobierno netamente independentista”, destacó el expresidente catalán.

En este sentido, enfatizó que, si ese es el “deseo” de las bases, sería pertinente “encontrar la mejor manera de satisfacerlo”.

Si bien manifestó su disposición a explorar fórmulas de colaboración –que habría que discutir “fratenal y lealmente”–, Puigdemont acusa al Gobierno de levantar excesivas expectativas con indultos, ha dejado claro que “la solución no pasa por una coalición” entre los dos partidos.

Preguntado por si, como alternativa, sería posible integrar a personas del PDeCAT dentro de la lista de JxCat sin que sea una coalición, Puigdemont evitó concretar si sería una de las fórmulas por las que apostaría.

En todo caso, puntualizó que Junts per Catalunya “nunca ha dejado de ser un espacio donde ha habido gente del PDeCAT, gente que no era del PDeCAT y gente que no militaba en ningún partido”.