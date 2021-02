Pulso entre Borràs, Illa y Aragonès por el voto indeciso

Las encuestas electorales difieren en pronosticar quién será el ganador, pero coinciden en que la victoria está al alcance de tres candidatos: Salvador Illa, Pere Aragonès y Laura Borràs, que pugnan por atraer el voto indeciso, aún muy numeroso y que será decisivo para decantar el resultado el 14F, informa Efe.

Mientras Illa, exministro y cabeza de lista del PSC, busca concentrar el voto útil de quienes quieren “pasar página” del procés, Aragonès y Borràs pugnan por ser la primera fuerza independentista en las catalanas y liderar un Govern soberanista.

Según una encuesta de Gesop para El Periódico, el PSC sigue a la cabeza en intención de voto, seguido de cerca por ERC y JxCat, en un pulso condicionado por el alto número de indecisos, que se sitúa en el 31,6 % de los votantes, una cifra que antes de la campaña el CIS situó en el 50,7.

Otro sondeo, de Sigma Dos para Antena 3 Televisión, estima que ERC lograría entre 31 y 33 diputados, ligeramente por encima de JxCat (30-32) y el PSC (29-32).

En el cuarto día de campaña, Aragonès insistió en marcar perfil independentista y alejar la hipótesis de un acuerdo a tres bandas entre ERC, los comunes y el PSC.

Aseguró que “bajo ningún concepto” apoyaría un Govern del PSC presidido por Illa, y descartó una abstención o un apoyo externo.

En un intento de polarizar la campaña como un pulso entre él e Illa, Aragonès retó al candidato socialista a un cara a cara, una idea que difícilmente cristalizará pero que no gustó a Borràs.

La candidata entiende que el 14F no es cosa de dos, sino en todo caso de tres, por lo que propuso ampliar ese hipotético cara a cara a “un trío”, para que ella también pueda participar.

Por su parte, en un acto sectorial, Illa indicó que la cultura puede ser el “antídoto” ante los “discursos divisivos”.

En paralelo, la candidatura de Ciudadanos que encabeza Carlos Carrizosa presentó un vídeo de campaña en el que se hace un paralelismo entre declaraciones del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y del expresident Carles Puigdemont, así como del asalto al Capitolio y el asedio al Parlament catalán.

La cabeza de lista de En Comú Podem, Jéssica Albiach, también criticó el cara a cara de Aragonès e Illa porque “recuerda a la vieja política”.

En rueda de prensa desde la Agencia Efe, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, advirtió a JxCat y ERC de que no facilitará la investidura de un presidente o presidenta “para hacer lo mismo” que en la última legislatura.

El candidato del PPC a la Generalitat, Alejandro Fernández, afirmó que el “cambio de verdad” sólo llegará a la comunidad si su partido tiene la “llave” y si “no dan los números” ni para un gobierno independentista ni para un tripartito de izquierdas.

Arropado en un acto por videoconferencia por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, éste opinó que “se puede pertenecer a una nacionalidad histórica y ser leal con el Estado”, en referencia a Galicia y en contraposición a una Cataluña en la que, señaló, el conflicto es permanente.

Aseguró, según informa Europa Press, que “un político no tiene legitimidad para tensionar la sociedad a la que pretende servir, no puede ser una fábrica de problemas, y un partido no puede ser un laboratorio ideológico”.

La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, participó en un acto junto al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para reivindicar la vía pragmática del nacionalismo vasco y acusar a Borràs de tener una visión “excluyente”.

En un acto en Barcelona con Ignacio Garriga, el líder de Vox, Santiago Abascal, lo presentó como “única alternativa” a la “ruina golpista”.