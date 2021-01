Quiere el TC avalar al Tribunal Supremo en el juicio del ‘procés’

··· El TC aún tiene pendiente dar respuesta a las solicitudes de recusación contra el magistrado Antonio Narváez, en quien los condenados ven falta de imparcialidad, un asunto que no se llevará al pleno que comienza hoy.

··· Las fuentes consideran que su recusación no afectaría al recurso de Borràs dado que la exconsejera no la planteó y porque las razones esgrimidas por los condenados para apartarle se deben a unas declaraciones del magistrado que tienen más que ver con el delito de sedición, por el que ella no fue condenada.