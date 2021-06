Quince años de cárcel para el `Rey del Cachopo´ por matar a su novia Heidi Paz

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 15 años de cárcel a César Román, el 'Rey del Cachopo', por un delito de homicidio cometido en agosto de 2018 sobre su pareja Heidi Paz si bien considera que el delito de profanación de cadáver quedaría absorbido en el primero al tratarse de una acción llevada a cabo para ocultar "la conducta homicida previa".

La condena se impone después de que el jurado popular que enjuició los hechos le declarase culpable de la muerte de la joven hondureña de 25 años. Los miembros del jurado le declararon culpable también de un delito de profanación de cadáver, lo que no ha sido contemplado por el tribunal.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la Sección 26 penan al 'Rey del Cachopo' por homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género. Además, se le imponen cinco años de libertad vigilada una vez que sea excarcelado.

La defensa de César Román recurrirá la resolución mientras que el abogado de la familia ha señalado a Europa Press ha indicado a Europa Press que estudiarán una posible impugnación.

Los magistrados consideran que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.

La Sala se sustenta en el testimonio que ofrecieron los investigadores del Grupo VI de Homicidios en el juicio, especialmente aquellos que relataron que el móvil de la víctima se halló en la vivienda en la que alquiló una habitación el condenado tras huir a Zaragoza, donde fue detenido dos meses después del crimen.

A pesar de que el jurado popular sí consideró probado que la descuartizó, los magistrados señalan que "no hay prueba directa" de este extremo al no haber testigos ni grabaciones de los hechos, a lo que se suma el hecho de que no se hayan localizado todas las partes del cuerpo.

En concreto, la sentencia señala que el descuartizamiento se produce para encubrir su propia conducta homicida, por lo que el delito de homicidio lo absorbe y lo tiene como agravante para la pena en su grado máximo.

El torso de Heidi Paz se halló en el interior de una maleta que se localizó el 13 de agosto de 2018 en la nave que César alquiló poco antes para ubicar su sexta sidrería. La principal prueba de cargo en el juicio fueron las huellas con ADN del empresario localizadas en la maleta y en los botes de sosa cáustica empleados para rociar el cadáver.

El acusado defendió en la vista oral que la que fuera su pareja bien estaba viva en Honduras o bien habría acabado con ella una supuesta banda organizada de 'vuelcos' de drogas, una tesis negada por los investigadores del Grupo VI de Homicidios.

La sentencia considera probado que el crimen se cometió en la madrugada del 5 de agosto de 20018 después de que la chica acudiera al piso de César en Vallecas tras celebrar un cumpleaños con unos amigos.

La letrada Ana Isabel Peña anunció ya que recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la condena al considerar que el jurado popular deliberó sobre hechos que no eran objeto del procedimiento, lo que supondría una vulneración de los derechos de su cliente.

QUEJAS CONTRA LOS INVESTIGADORES

En su última palabra en el juicio, el acusado se quejó de las deficiencias en la investigación llevada a cabo por los agentes del Grupo VI de Homicidios. Ya en prisión provisional, César llegó a pedir al juez que trasladara las actuaciones a la Guardia Civil.

Además, rogó a los miembros del jurado que impartieran justicia en su veredicto citando la frase de Luther King de "una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar".

En su informe, el fiscal Miguel Mínguez solicitó una condena de 15 años de cárcel por homicidio, con las agravantes de parentesco y razón de género, y profanación de cadáver, por el que le pedía 5 meses de prisión. La acusación particular se adhirió finalmente a la petición del fiscal.

MADRID. EUROPA PRESS