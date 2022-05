Reabren después de 795 días las fronteras entre España y Marruecos

Ceuta. Las fronteras entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla reabrieron este martes con normalidad y fueron atravesadas por miles de ciudadanos en ambos sentidos, 795 días después de que el 13 de marzo de 2020 echaran el cierre ante la llegada de la pandemia del coronavirus.

Esta pasada medianoche, justo un año después de que unas 12.000 personas entraran en Ceuta en la mayor crisis migratoria de la historia con el país vecino, ocurrida en medio de la fuerte tensión diplomática que generó la acogida en un hospital de Logroño del líder de Frente Polisario, Brahim Gali, comenzó la primera fase de la reapertura, que permitió cruzar los pasos a los ciudadanos y residentes de la UE y personas autorizadas a circular en el espacio Schengen.

Un total de 3.601 personas y 1.232 vehículos pasaron las fronteras de Ceuta y Melilla en las primeras doce horas desde la apertura la pasada medianoche, según los datos facilitados por ambas delegaciones del Gobierno, que no informaron de incidentes.

Por el paso fronterizo del Tarajal, en Ceuta, entraron y salieron 1.945 personas y 702 vehículos, de forma continua aunque sin aglomeraciones, mientras que por el paso de Beni-Enzar, el más importante de los cuatro que hay en Melilla, pasaron 1.656 personas y 530 vehículos, en ambos casos con mayor tránsito desde España a Marruecos.

El cruce por la frontera se hizo con las correspondientes condiciones de uno y otro lado y Efe pudo comprobar en las primeras horas en la frontera de Ceuta al menos tres rechazos de personas que no pudieron entrar en Marruecos, una de ellas por no tener la ITV de la motocicleta en la que circulaba, otra por no haberse realizado la prueba PCR y la tercera por no tener las tres dosis de las vacunas contra el coronavirus.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamentó en su visita a Ceuta que los pasos fronterizos con Marruecos ubicados en Ceuta y Melilla se reabrieran parcialmente “sin la planificación” necesaria y abogó por recuperar la “buena relación” con el país vecino al ser “una de las más prioritarias” para España.

Feijóo hizo esta consideración ante los periodistas en una visita a la ciudad coincidiendo con el aniversario de la mayor crisis migratoria sufrida en la zona y con la reapertura de las fronteras.

El presidente del PP recalcó que la apertura es “una alegría por recuperar la normalidad en los pasos fronterizos porque es muy bueno para España y también lo es para recuperar la buena relación con Marruecos, que es una de las relaciones en política exterior más prioritarias”.

“Hemos perdido una oportunidad de reabrir las fronteras de una forma correcta, ya que lamentablemente no lo hemos hecho con la previsibilidad y la planificación que el caso requería”, enfatizó. efe