Recapacita el PP y retira el recurso que pedía la absolución a Bárcenas

El PP anunció este lunes que va a retirar su recurso a la sentencia por la financiación en B de la reforma de su sede, que pedía la absolución de su extesorero Luis Bárcenas y que la dirección de Alberto Núñez Feijóo sostiene que desconocía.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, explicó en rueda de prensa que el recurso se redactó en noviembre, se presentó en cautela -aunque el recurso definitivo lleva fecha de 19 de abril- tres días antes del cónclave que en abril sustituyó en el liderazgo a Pablo Casado y la actual dirección lo ha conocido a través de los medios.

El PP ha decido retirarlo al considerar que en este caso la estrategia jurídica “que entra dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido” porque están “convencidos, seguros, de que el PP fue inocente y que fue injustamente condenado” choca con la lógica política.

“Cuando la estrategia jurídica no puede explicarse políticamente esta dirección piensa que debe pesar más la política que la estrategia jurídica, por eso la dirección de este partido ha tomado esta mañana, con todos los perjuicios que eso conlleva, la decisión de retirarlo. No lo conocíamos y al conocerlo no lo compartimos”, subrayó Pons.

En el recurso de casación, el PP pide que el TS absuelva a Bárcenas por el delito de participación necesaria en el fraude fiscal en la reforma en negro de la sede para que de esta forma se absuelva al PP, que fue condenado como responsable civil subsidiario.

Argumenta el PP ante el Supremo que Bárcenas hizo esos pagos en negro en beneficio propio y que en cualquier caso el delito fiscal por el que se ha condenado a su extesorero y por el que se responsabiliza al partido, prescribió el 25 de julio de 2013, mientras que este parte del procedimiento contra Bárcenas se abrió en abril de 2014.

ALEGACIONES CONTROVERTIDAS. El PP alega en su recurso a la sentencia por la financiación en B de la reforma de su sede de la calle Génova que su extesorero Luis Bárcenas hizo esos pagos en negro en beneficio propio y no en el del partido, que fue condenado como responsable civil subsidiario por los 123.669 euros defraudados en el Impuesto de Sociedades de 2007.

“La Sentencia combatida ha considerado que el hecho de que el Sr. Bárcenas omitiera consignar regularmente una parte del pago a Unifica (la empresa que hizo la reforma) por las obras realizadas para el Partido Popular constituye una conducta de participación necesaria en el delito fiscal de esta sociedad”, lamenta el PP en su recurso de casación ante el Supremo de 46 páginas y al que tuvo acceso la Agencia Efe.

Argumento que se rebate en el recurso al afirmar que en ese comportamiento “no hay una integración de esferas de organización orientada al fraude fiscal, sino el aprovechamiento solitario de una irregularidad previa”.

La intención, sostiene, no fue “en absoluto” el ahorro fiscal del PP, “sino el aprovechamiento de aquel patrimonio oculto -la contabilidad en B reflejada en los llamados papeles de Bárcenas- exclusivamente controlado” por el extesorero.

“La Sentencia invoca un ahorro en las obras de un 7% o un 8%, pero ¿acaso tendría sentido económico pagar en B para tratar de conseguir un ahorro (...) cuando con esta alternativa se perdería una opción fiscal más ventajosa para el Partido como es la de consignar un gasto deducible en el marco del Impuesto sobre Sociedades que tributa al 25%?”, se pregunta de forma retórica el abogado que ha representado al PP en esta causa, Jesús Santos.

Recuerda que, según el relato de hechos probados, “Bárcenas pagó parcialmente unas obras en oculto, en acto previo e irregular que tenía sus propias finalidades”, como era “dar salida a dinero en B que él mismo gestionaba”.

“El que después Unifica no reflejara ese ingreso constituye un acto plenamente propio, interno y soberano, enteramente en su esfera de dominio”, destaca. Por eso entiende que calificar “ese aprovechamiento de una actuación previa del Sr. Bárcenas como acto de participación” del PP en el delito fiscal atribuido a Unifica contraviene el postulado de responsabilidad por los hechos propios”.

Por tanto insiste en que no lo que se produjo fue “el aprovechamiento solitario de una irregularidad previa en la que, sí, ambos participaron”, Bárcenas y Gonzalo Urquijo, dueño de Unifica.

De lo que se trató, reitera, fue de “dar salida” a dinero que fue recibido por Bárcenas “con ocultación” y “sin conocimiento ni consentimiento” del partido.