Rechazo de la CEOE a negociar la derogación de la reforma laboral

Madrid. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, considera que no es el momento de derogar la reforma laboral de 2012, que los empresarios no estarán en un acuerdo sobre este asunto y que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se equivoca al plantearlo cuando la economía aún no se ha recuperado.

“Hablar de reforma laboral es meter mucha más rigidez al mercado cuando ya el mercado tiene un problema, no es el momento. Creo que la ministra se equivoca con los planteamientos que está haciendo”, aseguró Garamendi en declaraciones a Tele 5, después de que el miércoles se volviera a constituir la mesa de diálogo social para modernizar el mercado laboral.

En dicha mesa, cree que se podrá llegar a acuerdos con los sindicatos, pero no para derogar la reforma laboral de 2012, un asunto sobre el que hace un año se habían producido avances antes de que el estallido de la pandemia de coronavirus dejara en suspenso la negociación.

“La economía no se recuperaría si abordamos este tema porque no daría absolutamente ninguna confianza para la contratación ni a las empresas españolas, ni a todos los inversores no solo españoles, sino extranjeros que confían en nuestras empresas”, añadió al respecto. efe