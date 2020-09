Rivera reconoce que no supo explicar su pacto con Sánchez

REFLEXIÓN. El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera afirmó ayer que la debacle que sufrió el partido en las elecciones generales del pasado noviembre no fue por negarse a pactar con Pedro Sánchez, sino por ofrecerle un acuerdo in extremis y por no explicar mejor a los votantes que el líder del PSOE nunca quiso un pacto con su partido.

Así lo dijo Rivera en un acto en Casa de América, en Madrid, donde presentó su nuevo libro, Un ciudadano libre (Espasa), en el que, entre otros asuntos, relata cómo vivió los meses previos a los comicios en los que Ciudadanos pasó de 57 escaños en el Congreso a diez. efe