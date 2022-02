Rusia entra en guerra con Ucrania por todos los flancos y se acerca a la capital

Rusia invadió este jueves Ucrania desde todos los flancos, por el este, el sur y el norte, acercándose ya a Kiev, con el argumento de “desmilitarizar” el país vecino y defenderse de los “riesgos de seguridad” que, considera, han surgido por el rechazo de Estados Unidos y la Alianza Atlántica a su exigencia de no acercarse más a sus fronteras.

Lo que temían Occidente y Ucrania desde hace meses por el despliegue de más de 150.000 soldados rusos alrededor de Ucrania, ocurrió finalmente con el anuncio poco antes de las 06.00 hora de Moscú (03.00 GMT) del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ordenó una “operación militar especial” en Ucrania.

Horas antes, el jefe del Kremlin recibió una solicitud de ayuda militar de los líderes de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, cuya independencia reconoció el pasado lunes y a cuyos ciudadanos ha entregado más de 700.000 pasaportes rusos.

“El objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania (...)”, indicó Putin, quien también acusó a ese país de “aspirar a poseer armas nucleares”.

El presidente ruso, que se anexionó hace ocho años la península ucraniana de Crimea, aseguró que sus planes “no incluyen la ocupación de territorios ucranianos”, pero nada más lanzarse el ataque contra Ucrania, quedó claro que no se limitaría solo al Donbás, donde los separatistas prorrusos se enfrentan desde 2014 al Ejército ucraniano.

Los soldados rusos cruzaron el punto fronterizo de Vilcha, entre Bielorrusia y Ucrania, situado en la región de Kiev y a 150 kilómetros de la capital, tomaron el aeródromo de Hostomel, a 35 kilómetros de la ciudad, y ocuparon la antigua central nuclear de Chernóbil tras fuertes combates contra las Fuerzas Armadas ucranianas, según indicó la presidencia de Kiev.

El ataque se produjo desde las inmediaciones de la capital hasta la línea de separación del Donbás, la frontera con Crimea y la costa del mar Negro, como Odesa.

Las Fuerzas Armadas de Rusia emplearon armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas militares, y aunque el Ministerio de Defensa aseguró que no atacan ciudades ni civiles, según los primeros partes de Ucrania hubo varias decenas de muertes, la mayoría soldados, pero también algunos civiles, según el Gobierno de Kiev y diversas autoridades locales.

El portavoz de Defensa, Igor Konashenkov, se limitó a informar de que habían incapacitado 83 instalaciones de infraestructura terrestre de Ucrania y destruido cuatro aviones y vehículos aéreos no tripulados.

Según Rusia, la labor fijada para este jueves había quedado cumplida, como restablecer el suministro de agua a Crimea y el avance de los soldados separatistas de ocho kilómetros en la línea del frente gracias al apoyo de la artillería y la aviación.

Putin estuvo todo el día en silencio, hasta que se reunió con empresarios para tranquilizarles ante las sanciones occidentales impuestas al mercado financiero y la deuda soberana de Rusia por el reconocimiento de los separatistas prorrusos.

No en vano, la Bolsa de Valores tuvo que ser suspendida a primera hora y cayó más del 45 % cuando se reanudó la negociación, para dejarse al cierre un 33,3 %.

El presidente ruso aseguró ante el círculo empresarial que “no tenía otra opción” que atacar para defenderse de las amenazas de seguridad.

“Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios”, sostuvo en referencia al rechazo de Estados Unidos y de la OTAN a conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este, es decir a no incluir nunca a Ucrania en su seno, y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.

Horas antes, Putin ya lanzó una advertencia a Occidente.

“Ahora algunas palabras importantes, muy importantes para aquellos que puedan verse tentados a intervenir en los acontecimientos en curso. Quien intente ponernos obstáculos, y más aún crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y acarreará consecuencias que nunca han experimentado en su historia”, dijo.

Ucrania por su parte clamó por la ayuda de la comunidad internacional ante la ofensiva de Rusia, país con el que rompió sus relaciones tras el ataque de la madrugada, al tiempo que declaró la ley marcial en medio de otras medidas para defenderse de la agresión.

“Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas”, alertó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un discurso en Facebook.

Hizo estas declaraciones tras conversar con varios líderes, entre ellos los de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Turquía.

Dijo que para parar a Moscú se necesitan sanciones más “efectivas” de las que han sido impuestas hasta ahora contra el Gobierno ruso.

En particular, abogó por la desconexión de Rusia del sistema de transacciones SWIFT, sanciones contra los dirigentes rusos y otras medidas contundentes capaces de disuadir a Rusia de continuar la operación militar en Ucrania.

También pidió cerrar el cielo sobre Ucrania y prestar más ayuda militar al país para que pueda defenderse del ataque de Moscú.

La operación militar en Ucrania llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Kiev y Moscú.

Eso significa que los dos países no tendrán ya ninguna comunicación por los canales diplomáticos y tendrán que recurrir a mediadores para eventuales negociaciones.

Al igual que las otras repúblicas socialistas soviéticas, Ucrania se independizó en 1991 de la Unión Soviética, que desapareció en diciembre de ese año como sujeto del derecho internacional.

La guerra con Rusia llevó también a Ucrania a declarar la ley marcial en todo el territorio del país.

Poco antes, las autoridades habían llamado a las filas a todos los reservistas, al tiempo que estudiaban declarar la movilización general.

“Somos fuertes, estamos listos para todo, superaremos todo. Somos Ucrania”, agregó y volvió a pedir a la ciudadanía no sucumbir al pánico.

El ministro de Defensa, Oleksii Réznikov, llamó a los ucranianos capaces de empuñar un arma a engrosar las filas de las defensas territoriales de sus respectivas regiones.

En 2018, ya había decretado la ley marcial en algunas de sus regiones por un incidente en el mar de Azov.