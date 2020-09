Sánchez acusa al PP de incumplir la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de incumplir la Constitución por negarse a pactar con el Gobierno la renovación de las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que el líder de los ‘populares’ ha denunciado que lo que en realidad busca el jefe del Ejecutivo no es diálogo sino su “rendición incondicional” para seguir gobernando “mal” e “impunemente”.

“No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente”, ha avisado Casado durante su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que le ha acusado de mentir “masivamente” a los españoles.

Así lo ha asegurado, después de que el presidente del Gobierno le haya vuelto a reclamar “unidad” y que “arrime el hombro”, para seguir luchando contra la pandemia, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), “necesarios” para poder invertir los fondos europeos, y para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.

SÁNCHEZ DENUNCIA EL “NO ABSOLUTO” DE CASADO

“El PP ha decidido no hacer nada, ni arrimar el hombro, ni ayudar a la sociedad española. No a este Gobierno, sino a la sociedad española”, ha sentenciado Sánchez. “Usted no cumple con la Constitución. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española”, ha demandado.

Frente a las acusaciones de Casado, el jefe del Ejecutivo ha defendido el “ejercicio de unidad” y de “cogobernanza inédito en la historia de España” que permitió doblegar la primera curva de la pandemia de la COVID-19 y que permitirá, según ha pronosticado, doblegar la segunda, “que es menos letal que la de marzo y abril”, ha apostillado.

“He propuesto a la oposición esta semana unidad para desterrar la lucha partidista de la lucha contra el enemigo común, que es el virus, para arrimar el hombro para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones del fondo de recuperación, y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país”, ha defendido el presidente.

En este punto, Sánchez ha denunciado que lo que ha recibido por parte de Casado a esta propuesta de unidad ha sido un “no”, pero no “un no cualquiera”, sino “un no absoluto”. “A mi me gustaría que rectificara esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria de las instituciones constitucionales”, ha enfatizado.

CASADO EXIGE A SÁNCHEZ QUE PIDA PERDÓN AL PP

A esta petición, Casado ha respondido a Sánchez sugiriéndole que pida perdón a los españoles y también al PP, “ahora que pide disculpas” a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tal y como el líder de Podemos reveló que hizo el presidente después de tener con él una “discusión fuerte” por no haber sido informado de los planes de Juan Carlos I de abandonar España.

“Deje de atacarnos, porque llevamos meses tendiendo la mano”, ha asegurado el líder del PP, antes de señalar que los Presupuestos para los que Sánchez pide su apoyo ya los tiene pactados, según ha afirmado, con sus socios, a cambio de derogar la reforma laboral.

Casado también ha asegurado que su formación le ofreció despolizar la forma de renovación del CGPJ y de la Fiscalía, pero ha acusado a Sánchez de rechazar esta propuesta, porque prefiere “entregárselo a un partido imputado, que arremete contra el Rey y la Justicia, en alusión a Unidas Podemos.

“Usted no busca dialogar. Lo que exige es rendición incondicional, no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal”, ha denunciado el presidente de los ‘populares’, quien también ha acusado a Sánchez de haber mentido a los españoles “masivamente” con las cifras de fallecidos y contagiados por coronavirus, y al animar a los españoles en junio a “ salir a disfrutar porque la pandemia estaba controlada”.

“Y usted sí lo hizo. Se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana, pero la realidad que usted ocultaba es que el conoravirus sigue matando, ayer, a 78 personas, y contagiando, ayer, a 3.000. La verdad que intenta ocultar es que a pesar de su propaganda ha dejado atrás a millones de personas”, ha lamentado.



Abascal señala al Gobierno como el peor de “los últimos 80 años” y Sánchez le acusa de añorar la dictadura

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que Pedro Sánchez preside “el peor Gobierno” que ha tenido España durante “los últimos 80 años”, lo que ha llevado al jefe del Ejecutivo a acusarle de añorar la dictadura liderada por Francisco Franco.

“Son ustedes una catástrofe con patas”, ha reprochado Abascal a Sánchez durante un ‘rifirrafe’ mantenido en el Pleno del Congreso en el que además ha confirmado que Vox registrará durante este mes de septiembre la moción de censura anunciada en el mes de julio.

“Pensaba que a estas alturas ya habría usted salvado España --ha ironizado el presidente del Gobierno--. Han pasado 42 días desde que anunció la moción de censura, imagino que habrá estado de vacaciones estos 42 días”.

El líder de Vox ha afeado también a Sánchez sus vacaciones “de sultán” y que vuelva de ellas para seguir adelante con sus “obsesiones”, como la ley de memoria democrática anunciada esta semana, los “ataques” del vicepresidente Pablo Iglesias a la monarquía, las “políticas de género” o la “inmigración masiva” que “está llenando España de inseguridad y menas”. También ha cargado contra la denominada Mesa de diálogo con Cataluña que negocia con sus “cómplices” de investidura.

Todo esto, después de unos meses en los que Abascal ha denunciado que el Gobierno se ha convertido en “campeón mundial” por la peor gestión de la pandemia y se ha dedicado a “romper España, enfrentar a los españoles, arruinar a las clases medidas y condenar a los más desfavorecidos”.

El líder de Vox ha reprochado al jefe del Ejecutivo los miles de ciudadanos en situación de Erte “porque el Gobierno de la ruina y la mentira les prohibió trabajar”, haber “hundido” al turismo, “amenazar” a la gente del campo o “condenar” a la industria automovilística con “el apocalipsis climático”.

Sánchez ha rechazado todas estas acusaciones y ha lamentado que Abascal eche de menos “algunas formas de gobernabilidad” que hubo en España “y afortunadamente ya están superadas”. En cualquier caso, ha reconocido que entiende que al líder de Vox no le guste la futura ley de memoria democrática, ya que prohibirá e ilegalizará todas las fundaciones que defiendan la dictadura franquista. “Entiendo su preocupación”, ha insistido.

VOX: “CRISPACIÓN, EXCLUSIÓN Y ODIO”

El presidente del Gobierno cree que Vox no se dedica a hacer política, sino que limita su actuación a un “teatro” con el que pretende “polarizar a la sociedad española y sembrar odio”. Y les ha advertido de que “no lo van a lograr”, aunque sí estén consiguiendo “arrastrar al centro derecha a posiciones de ultra derecha”, en referencia al PP.

“Su agenda ideológica se reduce a la crispación, la exclusión y el odio”, ha acusado lamentado sus intentos de “deslegitimar” a un Gobierno que, según ha recordado, ha ganado cinco convocatorias electorales durante los últimos cinco años.

“Tratan de debilitar las instituciones, reducen su patriotismo al odio y al miedo; pero la sociedad española ha superado hace mucho tiempo esos parámetros”, ha celebrado.



Sánchez asegura que Cs no se ha salido de la foto de Colón pero anima a ERC a superar la dialéctica ideológica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se cree el giro al centro de Ciudadanos y asegura que el partido naranja “no ha salido de la foto de Colón” que protagonizó con el PP y Vox, pero en todo caso ha animado a ERC a negociar unos Presupuestos “progresistas” y a hacer un “esfuerzo” para superar trincheras ideológicas.

Así ha respondido el líder del PSOE a una pregunta del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, quien ha vuelto a instar a Gobierno a elegir con quién quiere sacar los Presupuestos Generales de 2021, porque considera que no es lo mismo hacerlo con Ciudadanos, que gobierna “con el PP y la ultraderecha”, y que con un partido de izquierdas, aunque sea independentista.

Sánchez ha insistido en buscar unos “presupuestos progresistas” y ha llamado a la reflexión a ERC porque una situación “inédita” como la derivada de la crisis del coronavirus exige “hacer un esfuerzo para superar ideologías”.

LO QUE PODRÍA SACAR CATALUÑA

Según ha explicado, con los presupuestos del Gobierno del PP, que son los disponibles en estos meses de pandemia, en Cataluña

679.000 trabajadores se han beneficiado de los ERTE, 240.000 autónomos han recibido prestación, 6.505 hogares reciben el Ingreso Mínimo es la comunidad con más empresas que han accedido a las líneas de Instituto de Crédito Oficial. “Imagínese lo que podríamos hacer con unos nuevos Presupuestos”, ha comentando, invitando a Rufián a “reflexionar” sobre ello.

Pero Rufián ha insistido en hacer elegir al Gobierno entre Ciudadanos y ERC para sacar adelante esos Presupuestos porque, a diferencia de lo que dicho por la vicepresidenta Carmen Calvo, sostiene que “es falso que dé igual con quién se apruebe unos presupuestos”. “No es lo mismo con la derecha, que con un partido que, aunque independentista, es de izquierdas”.

Y se ha dirigido a Unidas Podemos para que frenen el acercamiento del PSOE a Ciudadanos. “¿No se dan cuenta que la operación de revivir a uno de los partidos de la derecha va mucho más allá de los presupuestos, que la operación es que en unos años el PSOE pueda escoger entre ustedes y ciudadanos?”, ha advertido.

El portavoz de ERC ha rematado con una especie de promesa de diálogo: “Les que pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos”.

CS YA ELIGIÓ

En su respuesta, Sánchez ha recalcado que “Ciudadanos ya eligió el 26 de mayo” gobernando con el PP, “con apoyo de la ultraderecha”, en comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. “Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón”, ha remarcado, restando crédito al denominado giro al centro del partido naranja.

En todo caso, ha recalcado que su objetivo sigue siendo aprobar “unos presupuestos progresistas” con “un acuerdo suficientemente amplio”. “Estamos en una situación inédita y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por superar la dialéctica ideológica y centrar el debate en gestionar la ayuda europea y no dejar a nadie atrás”, ha replicado.





MADRID. E.P.