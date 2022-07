Sánchez anuncia dos impuestos temporales a la banca y a las grandes energéticas para recaudar 7.000 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso la próxima aprobación de dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años. En primer lugar, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nación, Sánchez ha informado de que el impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. Asimismo, ha anunciado un nuevo impuesto dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida del tipo de interés". Este impuesto, ha explicado, tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

BILLETES DE RENFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre. “Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora del país”, ha afirmado el presidente durante su discurso de apertura en la vigesimosexta edición del Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha anunciado también que se desbloqueará “de manera inmediata” la ‘Operación Campamento' para la construcción de hasta 12.000 viviendas en Madrid, de las que el 60% serán públicas. “Soy plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la mayoría de la gente. Sé que el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes, que la cesta de la compra cada vez es más cara. Me hago cargo”, ha asumido el presidente durante su primera intervención en el Debate.

BECAS A ESTUDIANTES. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cerca de un millón de estudiantes mayores de 16 años de toda España recibirán el próximo curso, de septiembre a diciembre, una beca extra de 100 euros mensuales. “Les anuncio que todos los estudiantes mayores de 16 años que disfrutan de una beca, recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales, la recibirán cerca de 1 millón de estudiantes de toda España, de septiembre a diciembre, queremos garantizar la igualdad de oportunidades”, ha declarado Sánchez. Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno este martes 12 de julio durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nación, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados hasta el próximo jueves 14 de julio. “En los últimos días se ha debatido mucho sobre el diseño de políticas de becas en distintas administraciones, quiero ser firme, apostamos por las becas para activar el ascensor social, no para perpetuar desigualdades”, ha añadido Sánchez. EUROPA PRESS

RECHAZO A LAS ENERGÍAS NUCLEAR Y TÉRMICA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su rechazo a la energía nuclear y a las centrales térmicas --como la de As Pontes-- para lograr un futuro plenamente descarbonizado y considera que España en esta transición ecológica tiene la “mayor oportunidad” para convertirse en un exportador de energía verde. “No nuclear y no centrales térmicas”, ha defendido.

Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno durante su intervención en el debate del estado de la nación, apenas una semana después de que el Parlamento Europeo votara a favor de la propuesta de la Comisión Europea de incluir a la energía nuclear y al gas como inversiones sostenibles dentro de la taxonomía europea para el futuro.

Sánchez ha recordado que el Gobierno realizará una inversión “sin precedentes” de 700 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para al programa 'Islas cien por cien renovables', dirigido a lograr que los archipiélagos de Canarias y de Baleares sean territorios “plenamente descarbonizados”. A continuación ha remachado: “100 por 100 renovables: No nuclear y no centrales térmicas”.

Además, el presidente del Gobierno ve en la transición ecológica una “oportunidad” para que España deje de ser importador de energía y se convierta, “por primera vez en su historia” en exportador de energía verde.

En el contexto del debate, ha manifestado que no se debe salir de la crisis por el mismo lugar por el que se entró sino mejor, con una economía y un estado del bienestar más resistente y pensando en el largo plazo.

Para Sánchez, es preciso entender que la digitalización, la transición ecológica, el reforzamiento del espacio de la defensa del espacio europeo y atlántico no son medidas contrarias a la prosperidad o al bienestar de los compatriotas sino “esenciales” para garantizarlos ahora y en el futuro.

En ese sentido, ha argumentado que la transición ecológica no solo es un frente para la adaptación y la mitigación de las consecuencias del cambio climático en España y para evitar una “catástrofe medioambiental que hundiría la calidad de vida” de las generaciones futuras, sino la “mayor oportunidad que ha tenido España en décadas”.

Sánchez ve en este contexto la ocasión para reindustrializar, generar nuevos puestos de trabajo en territorios que hasta ahora no tenían esas oportunidades, para garantizar la soberanía energética que está poniendo en cuestión y en riesgo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en España y en toda Europa.

Igualmente, considera que esta es la “mayor oportunidad” para hacer de España, por primera vez en su historia, no un país importador de energía, sino un país exportador de energía verde”. EUROPA PRESS

Sánchez compara a la oposición con “curanderos”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado este martes a la oposición con los “curanderos” por achacarle a su gestión al frente del Ejecutivo la elevada inflación que padece España. Asimismo, ha criticado que se le señale a él por “prejuicios ideológicos” a través de “poderes mediáticos”. Según ha señalado al inicio del Debate sobre el estado de la Nación que tiene lugar en el Congreso de los Diputados, es “importante” conocer “las causas del diagnóstico” de la inflación y ha trazado una línea entre las explicaciones de los “curanderos” y las de los “médicos especialistas”. “El curandero no pretende curar, quiere beneficiarse”, ha indicado, antes de aludir a la subida del SMI o el fomento de las energías renovables como causas que esgrimen estas personas, que aseguran que con otro Ejecutivo la inflación no se habría elevado.

En esta línea ha apuntado a que estas razones “reafirman prejuicios ideológicos” y están sustentadas gracias a “potentes altavoces mediáticos contra el Gobierno”. “Lo cierto es que no hay ni una institución nacional o internacional o un sólo estudio empírico que avale estas tesis”, ha continuado, antes de pedir a los ciudadanos que, si lo piensan, “verán cuán absurdas” son. En este contexto, se ha preguntado que “si es culpa del Gobierno, por qué hay ocho países” con una inflación superior.

En cambio, el “diagnóstico” de los médicos especialistas atribuye la inflación, que en julio se ubica en España en el 10,2 por ciento --su nivel más alto desde 1985--, a la invasión rusa de Ucrania y a la pandemia de COVID-19, ha indicado Sánchez. Así, ha explicado que la reactivación económica favorecida por el auge consumista derivado del fin del confinamiento hizo difícil a ciertos sectores “retomar el ritmo que exigía la demanda”, lo que ha generado “escasez” para comprar ciertos bienes, como coches o lavadoras. También ha aludido al cambio de los hábitos de vida y al aumento del consumo de electricidad.

En cuanto al estallido de la guerra en Ucrania, el presidente ha señalado que “ha agravado” la inflación en Occidente porque los países involucrados son exportadores de gas, cereales y granos. “En algo más de cuatro meses, el precio del petróleo ha aumentado un 13 por ciento, el del gas un cien por ciento, el del maíz y el trigo cerca de un 45 por ciento y el del arroz un 24 por ciento”, ha recordado, antes de señalar que la inflación en Europa se ubica en el 9 por ciento.

De hecho, según los datos que ha ofrecido, la inflación ha aumentado “bruscamente” en el 75 por ciento de las economías desarrolladas. “Como ven, no es un mal endémico, afecta a todo el planeta”, ha incidido. No obstante, el presidente del Gobierno sí ha reconocido que “el gran reto” que tiene España es la “inflación”, a la que ha calificado de “enfermedad grave” para la economía. Así, ha incidido en que “empobrece a todos” y “afecta a los colectivos más vulnerables”. No obstante, ha mencionado “proyecciones” de expertos que pronostican que a finales de año la inflación se ubicará en el 6 por ciento. EUROPA PRESS