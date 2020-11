Sánchez carga contra los barones por sus críticas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó ayer a los barones socialistas en el seno de la Ejecutiva Federal sus recientes críticas al supuesto acuerdo de Bildu para apoyar los Presupuestos Generales del Estado y les acusó de “generar confusión”, informa Efe.

Fuentes de la Ejecutiva socialista señalaron que en su intervención ante la Ejecutiva Federal, fue “muy duro” y “contundente” con los presidentes autonómicos que se han posicionado abiertamente contra el apoyo de Bildu a las cuentas y les advirtió de que sus declaraciones lo único que hacen es “dar argumentos” a la derecha.

No se ha referido a estos comentarios el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien, en rueda de prensa, indicó que la Ejecutiva Federal se había posicionado “en su totalidad” al lado de Pedro Sánchez y del grupo parlamentario.

Según Ábalos, uno de los que intervino fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien explicó su posicionamiento pero dejando claro que “apoya” al Gobierno y su “prioridad” de sacar adelante los presupuestos.

Admitió que había hablado con los “compañeros” de la Ejecutiva que estos días han sido críticos con el apoyo de Bildu: “He hablado con todos ellos y me han manifestado que entienden la voluntad del Gobierno y no tienen intención de ser utilizados por quien no quiere a este Gobierno, ni al PSOE”. Ábalos insistió además en que no hay acuerdo con Bildu, pero reconoció que el Gobierno “no puede renunciar al voto de nadie. No hay mecanismos para hacerlo”.

“No hay ningún acuerdo de Gobierno, ni ninguna voluntad de hacer sociedad (con Bildu) para el Gobierno”, aseguró el dirigente socialista.

En varias ocasiones, incidió en que no hay acuerdo con los de Arnaldo Otegi “más que estar en el debate de las enmiendas”, y recordó que el Gobierno desconoce qué van a hacer los grupos que votaron en contra de las enmiendas a la totalidad.

“No hay ninguna garantía de que vayan a apoyar los presupuestos”, subrayó.

Y sobre las declaraciones del exvicepresidente Alfonso Guerra que tachó el supuesto pacto de “absolutamente despreciable”, dijo que el PSOE respeta estas opiniones pero le recordó que las “realidades y las responsabilidades son distintas”, y la responsabilidad hoy del Gobierno es sacar al país de la crisis y aprobar los presupuestos.

Guerra señaló en una entrevista en TVE que Sánchez dijo “mil veces” que no llegaría a nada con Bildu y ahora pactam“en un acuerdo absolutamente despreciable”, en una alianza con independentistas y Podemos que “no es una tarea democrática”.

Afirmó que “muchos españoles y muchos socialistas tienen un nudo en la garganta” y están deseando gritar: “Con Bildu, no, tal y como decía el presidente del Gobierno”.

el tonto útil, según Aznar. Otro exmandatario, el expresidente José María Aznar, ve al PSOE actual como una “simple plataforma” de Podemos en la que el jefe del Ejecutivo es “el tonto útil”.

En una entrevista en Expansión, lamentó que el Gobierno haya hecho a la formación abertzale como “un partido de gestión de Estado”.

“¿Dónde están los antiguos socialistas, dónde están los socialistas que defendían la libertad, la igualdad, la solidaridad?”, se preguntó.

Para Aznar, el tándem PSOE-Podemos busca hacer un país “subsidiado, populista, autoritario y con una economía intervenida”.

El presidente del PP, Pablo Casado, volvió a acusar por su parte al Gobierno de Sánchez de traspasar una “línea de indignidad moral” al pactar con Bildu los presupuestos y censuró que el dos del PSOE, José Luis Ábalos, afirmase que esa formación es más responsable que el PP.

“Familiares de otras veinticuatro víctimas del PP están escuchando que el partido por el que murieron sus familiares, según el número dos del PSOE, es menos responsable que el partido que no condena el asesinato de sus familiares”, denunció el líder de la oposición en la Junta Directiva de Nuevas Generaciones.

Aludió a las disensiones que el apoyo de Bildu ha generado en el seno del PSOE: “Hay un partido que tiene doce víctimas del terrorismo que ha dicho que es un gran salto para la democracia pactar con los que no han censurado ni condenado los asesinatos de sus propios compañeros” y por eso dirigentes socialistas han dicho que “no tiene un pase”.

“El partido de los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de sus hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado”, agregó Casado, que ante los afiliados de la organización juvenil del PP recordó que entró en política a raíz del asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró ayer que no cree que haya “ningún tipo de comparación extrapolable” entre EH Bildu y el PP, y que los Presupuestos Generales del Estado no pueden ser un intercambio ni “objeto de transacción”.

Así respondió sobre las declaraciones de Ábalos, y añadió que “hubiera sido deseable que, en una situación tan dura como la que está viviendo España, hubiera habido un acuerdo infinitamente más transversal”.

Cs no tirará la toalla en la negociación hasta ver quién gana el pulso dentro del Gobierno, donde asegura que existen dos almas diferentes, una que apuesta por una vía más moderada que representa “a todos los españoles” y otra que fuerza Podemos y “humilla a las víctimas”.

“No sé si manda la señora Calvo o el señor Iglesias, no sabemos quién manda en ese Gobierno y tendremos que ver quién gana”, señaló la portavoz de la formación morada, Melisa Rodríguez, tras la reunión del comité permanente del partido.

Indicó que esas diferencias de parecer no son cosas suyas, sino que es algo evidente y es más, apuntó en este sentido que “ayer Ábalos dijo una cosa y hoy dice otra”.

Agregó que le gusta más “el Ábalos que escucha los lunes que el de los domingos”, y consideró que existe recorrido para que el Ejecutivo cambie cosas de aquí a que se aprueben los presupuestos.

Explicó que habrá que llegar al jueves, día en que, de todos modos, aún no acaba la tramitación de esta ley porque el procedimiento continúa en el Senado.

Dejó claro que “no se lo van a poner fácil al Gobierno” y continuarán trabajando para que las cuentas públicas “sean para todos”.