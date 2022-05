Sánchez, el único jefe de Estado que confirma ser espiado por este software

Aunque los supuestos espionajes con el software ‘Pegasus’ siempre han estado rondando las cabezas de importantes figuras del mundo de la política, lo cierto es que, hasta la fecha, Sánchez es el único jefe de Gobierno que ha confirmado ser espiado por el sistema creado por la compañía israelí NSO Group.

Otros dirigentes que pudieron estar en el punto de mira del ‘malware’, según publicaron diarios como ‘The Guardian’ y ‘Le Monde’, serían el primer ministro británico, Boris Johnson; y el presidente francés, Emmanuel Macron. Pero ninguno de ellos lo confirmó y tampoco ninguno llevó el caso a los tribunales. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando aún se encontraba en la oposición, fue ‘hackeado’ por el virus.

Shalez Hulio, consejero delegado de la empresa de tecnología israelí NSO, desarrolladora de ‘Pegasus’, explicó en una entrevista en ‘The New Yorker’ que “casi todos los Gobiernos de Europa” han utilizado esta herramienta. De hecho, algunos como Alemania, Polonia y Hungría han llegado a confirmar su uso. Otros, como Bélgica, no lo han reconocido, pero sus fuerzas de seguridad también lo han usado.

En el otro lado del mapa, Estados Unidos ha sido tanto consumidor como víctima de esta tecnología y su vecino, México, fue el primer país en ponerla en marcha hace ya diez años, pero no con objetivos políticos, sino contra los carteles de la droga. De hecho, es importante resaltar que, según sus propios creadores, ‘Pegasus’ nació como una herramienta dedicada a luchar contra el terrorismo y los actos vandálicos.

MACRON, EL CASO MÁS CERCANO, NO FUE RECONOCIDO. Pero el ejemplo más cercano al caso de espionaje del presidente español es el del francés, Emmanuel Macron. En 2020 Francia estaba a punto de firmar un contrato con la empresa NSO Group para contar con los servicios de ‘Pegasus’, según indica el diario ‘Le Monde’, pero antes de tomar la decisión se conoció que tanto el presidente como muchos miembros de su Gobierno en 2019 estaban en una lista de 50.000 números de teléfono que NSO ofrecía a sus clientes, lo que llevó a Francia a echarse atrás en la firma.

Marruecos, que cuenta con esta tecnología, parece ser que había contratado esta herramienta de vigilancia para investigar a periodistas y activistas contrarios a su Gobierno, así como a Macron y a varios ministros franceses, según desveló una investigación conjunta entre ‘The Pegasus Project’ y varios medios internacionales.

ESPAÑA: VÍCTIMA Y VERDUGO. Más allá de las víctimas, es importante también nombrar a España como actor en el escenario del espionaje. La web de información Vice.com recogía esta misma semana declaraciones de un extrabajador de la compañía israelí que confirmaba que España es cliente de ‘Pegasus’ desde el año 2015. Este programa no se vende en el mercado abiertamente, solo a Gobierno, así que, ¿para qué lo habría comprado España?

Hasta ahora los hechos denunciados aseguran que los teléfonos móviles de 61 políticos independentistas (59 catalanes y dos vascos) fueron espiados por este sistema entre el 2017 y el 2020, entre ellos los últimos cuatro presidentes catalanes: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.