Sánchez ensalza, pese a la actitud hostil de la oposición, su gestión

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ensalza la gestión del Ejecutivo de la pandemia y los avances logrados a pesar de ella y de la actitud hostil de la oposición “más furibunda e irresponsable de Europa”.

En una carta remitida a la militancia socialista y recogida por Efe, asegura que no se conforma con que España vuelva al punto de partida anterior a la pandemia y que “no saldrá de este túnel oscuro por el lugar por el que entró”.

“Esta crisis excepcional nos dará la oportunidad de poner en pie un país mejor”, dice, y repasa hitos como la Ley de Cambio Climático, la Estrategia España Digital 2025, el Ingreso Mínimo Vital, el Plan de Reto Demográfico, la Ley de Eutanasia o las de Protección a la Infancia y Adolescencia, para Personas con Discapacidad y de Libertad Sexual.

Estos avances, añade, los “estamos logrando desde un gobierno de coalición, junto a nuestros socios en el Consejo de ministros, pero también contando con el resto de formaciones políticas en el Parlamento donde hemos logrado acuerdos que han permitido siempre sacar adelante todas estas reformas”.

“Hemos resistido el azote brutal de la pandemia. Pero no nos hemos limitado ni mucho menos a resistir. Hemos avanzado en derechos, en libertades, en justicia social, en progreso, en ecología. Pongamos en valor estos logros, porque los hemos alcanzado mientras luchábamos contra la peor emergencia del siglo”.

España ha resistido y avanzado “a pesar de la actitud hostil de la oposición más furibunda e irresponsable de Europa” que no ha prestado apoyo, ni en los peores momentos, ni ha aportado una sola iniciativa en positivo, ni en las cuestiones más elementales, subraya.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, advirtió a Sánchez de que sin avances en la despolitización de la justicia, su partido no participará en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de dos años y medio caducado. “Entiendo que no le interese despolitizar la justicia, pero debe abandonar toda esperanza de que el PP entre a participar de un proceso en el que no se avance en la independencia judicial”, avisó en una entrevista a Europa Press.

Reconoció que “la justicia es la auténtica piedra en el camino de Sánchez”, y añadió que “cuando uno no hace las cosas bien, lo lógico es que la justicia las corrija”.

“Desde la oposición tenemos una capacidad limitada de intentar parar todos estos abusos que Sánchez está perpetrando desde el poder, pero es la justicia la que auténticamente, como uno de los poderes del Estado, puede poner freno a los abusos del poder Ejecutivo, sea quien sea el que lo ejerce”, dijo.