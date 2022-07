Sánchez rompe una lanza por su Gobierno: “Nadie nos va a parar”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético. También ha pedido a los dirigentes del sector privado que también prescindan de ella en verano si es posible. Durante su comparecencia para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez ha llamado la atención al término de su intervención en que había prescindido del uso de corbata para dar ejemplo de este comportamiento, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.

“No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos”, señaló.

Una medida análoga la defendió en julio de 2011 el exministro de Industria Miguel Sebastián, cuando subió a la tribuna del Congreso de los Diputados sin corbata y justificó este gesto desde la tribuna apelando a la necesidad de hacer un esfuerzo con la temperatura de los edificios para “no despilfarrar” energía.

La decisión de Sánchez de prescindir de la corbata, y sus explicaciones, generó reacciones inmediatas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondió que la realidad de la sociedad española, “la que no lleva corbata”, es que vive más empobrecida bajo la “losa” de una inflación que les aprieta al repostar gasolina, poner el aire acondicionado o hacer la compra.

Desde el PP aseguraron que tras el gesto de la corbata Pedro Sánchez “se ha montado en un helicóptero para recorrer los 25,8 kilómetros que unen el Palacio de la Moncloa y la base aérea de Torrejón”, desde donde ha iniciado un viaje hacia los Balcanes.“Por tanto, tenía tiempo de sobra para desplazarse en coche gastando unos cinco litros de gasóleo y no los alrededores de 180 kilos de queroseno quemados en el Súper Puma del Ejército del Aire”, dijeron

Por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, le acusó de crear “debates estúpidos” y dijo que “no es que no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza quien trata de ocultar la inflación que arruina a los españoles con debates estúpidos”.