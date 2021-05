Sánchez se reafirma sobre los indultos: “Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar a entender este miércoles que es proclive a conceder el indulto a los independentistas condenados por el procés, al reafirmarse en que la decisión que tome será “a favor de la convivencia entre todos los españoles”, porque “hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia”. Además, ha pedido al PP que le apoye en este trámite, al igual que hizo el PSOE el 2017 al respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal.

Así lo ha asegurado, ante las duras acusaciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien le ha avisado de que ha llegado “demasiado lejos”, y ha denunciado que la actitud de Sánchez no es más que un “pago” a sus socios “secesionistas” por “haberle metido en la Moncloa”; un “pago” que “será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional”, ha avisado el líder de la oposición.

De este modo, Sánchez y Casado han protagonizado un bronco rifirrafe a cuenta de los indultos en la sesión de control al Gobierno, en la que el líder del PP se ha centrando en intentar desmontar la reflexión que hizo el presidente este martes, defendiendo la “concordia” frente a la “venganza” y la “revancha”, preparando el terreno ante los posibles indultos.

A este respecto, Casado ha denunciado que hacer cumplir la ley no significa “venganza”, como tampoco es “revancha” defender “la unidad nacional”, ni “dar un golpe a la legalidad” es un valor constitucional. Por su parte, el presidente no ha hablado de venganza este miércoles, pero sí se ha reafirmado en la idea de que ahora es tiempo de “concordia” y no de “castigo”.

DECISIÓN “A FAVOR DE LA CONVIVENCIA”. En este sentido, Sánchez ha vuelto a defender que “la Constitución recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia”, y que el Gobierno “tomará su decisión en conciencia”. Además, respecto a sus alianzas parlamentarias con ERC, ha garantizado que el Gobierno tomaría la misma decisión “si tuviera 300 escaños”.

“El Gobierno tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles”, ha enfatizado, tras recriminar al PP que no le apoye ahora, cuando el PSOE sí respaldo al Gobierno de Mariano Rajoy cuando tuvo que aplicar el artículo 155 tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.

En este sentido, Sánchez le ha pedido a Casado que se “comprometa con el Estado” y defienda al Gobierno como hizo entonces el PSOE. Es más, ha denunciado que fue el PP el que ante aquel desafío no supo defender “la integridad territorial y la unidad de España”. “Lo que hicieron fue debilitar los cimientos del Estado ante ese embate a la convivencia, por lo tanto, sean responsables y apoyen también al Gobierno”, ha reclamado.

Sin embargo, Casado ha rechazado cualquier tipo de acercamiento al Gobierno en este asunto, al entender que la postura de Sánchez supone “traicionar” no sólo su palabra sino a la Constitución. Además, ha avisado de que recurrirán ante el Tribunal Supremo los indultos –en el caso de que finalmente se concedan–.“Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la con vivencia”, ha denunciado el líder de los ‘populares’, al tiempo que ha insistido en que esta actitud del Gobierno no es más que un “pago” a sus socios parlamentarios independentistas, para “seguir en el poder”.

Tras recordarle a Sánchez que fue él quien en 2019 dijo que los condenados por el procés tenían que cumplir íntegramente sus penas, o que “nadie está por encima de la ley”, Casado ha denunciado que Sánchez “mintió a los españoles para ganar las elecciones”, porque después pactó con los “secesionistas” su investidura. “A quedad claro que se debe a ellos y no a los españoles”, ha recriminado.

En este sentido, ha asegurado que ahora Sánchez está, a su juicio, tratando de “salvar un problema personal” por su falta de apoyos, convirtiéndolo en un “problema de Estado”. “Prefiere poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar usted en el poder. ¿Así es cómo defiende los intereses de España?”, ha preguntado, antes de pedirle que dejara claro si efectivamente va a conceder los indultos.

Además, ha recordado que para la concesión de un indulto hace falta pedirlo, y arrepentirse y comprometerse a no reincidir. “Nada de esto cumplen sus socios sino todo lo contrario”, ha avisado Casado, quien también ha garantizado que cuando gobierne el PP, modificarán la ley de indultos y el Código Penal para sancionar los referendums ilegales. “No permitiremos que los golpistas lo vuelvan a hacer. Ni los golpistas, ni usted”, ha advertido. EUROPAPRESS