Sánchez ve posturas alejadas con Aragonès, pero dialogarán sin pausa ni plazos

Barcelona. EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constatado este miércoles que mantiene posiciones “muy alejadas” de las que defiende el Govern de Pere Aragonès sobre Cataluña, pero su compromiso es buscar “soluciones acordadas”, dialogando “sin prisas, pero sin pausa y sin plazos”. Desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, tras una reunión de casi dos horas con el presidente catalán, Pere Aragonès, y antes del encuentro entre las delegaciones de ambos gobiernos en la mesa de diálogo, Sánchez ha apostado por “avanzar” en el diálogo “sin poner fechas a la resolución del conflicto”, porque los problemas de Cataluña “no se van a resolver mañana”.

Sánchez ha subrayado que la mesa de diálogo, en la que hoy no participan representantes de JxCat, “es el mejor camino para avanzar y encontrar soluciones acordadas”.

Ha admitido no obstante que hay posiciones “muy lejanas” y visiones “radicalmente distintas” sobre cómo superar la situación en asuntos que ha reconocido que ha tratado con Aragonès como el referéndum, la autodeterminación y la amnistía. Son cuestiones que ha reconocido que siempre le plantea el president, que él escucha “atentamente” y que demuestran la lejanía de las posiciones y la necesidad de que “va a haber que hablar mucho”. “Para nosotros, ni el referéndum ni la amnistía son posibles, no sólo por el hecho de que no lo contemple la Consitución, sino porque la sociedad catalana no puede sufrir mayores desgarros ni fracturas”, ha añadido.

El sentir de ambos, según ha dicho, es que los acuerdos no están cercanos ante un problema catalán larvado en la última década, pero han coincidido, según Sánchez, en trabajar “sin prisas, pero sin pausa y sin plazos”. La metodología de la mesa de diálogo ha dicho que se concretará en las próximas semanas. No ha querido entrar el jefe del Ejecutivo en la ausencia de Junts per Catalunya de la mesa de diálogo al limitarse a señalar que respeta profundamente la composición decidida por el president.

El presidente del Gobierno ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la situación en Cataluña sea mejor hoy que hace un año y su deseo de que dentro de un año sea mejor que en la actualidad. Para lograrlo, ha pedido a Aragonès que cuente con la opinión de todos los catalanes y no sólo de una parte de ellos porque ese diálogo interno ha dicho que es “impostergable”.

A la vez, ha entregado al president la denominada “agenda del reencuentro” actualizada y que incluye propuestas que han ido planteando los diferentes gobiernos de la Generalitat y en los que está convencido que es posible llegar a pactos porque suponen un compromiso con todos los catalanes. “El reencuentro es la clave y el diálogo es el camino”, ha recalcado Sánchez. La cancelación de la ampliación del aeropuerto de El Prat ha sido otro asunto tratado con Aragonès, pero ha explicado que no hay novedades porque no hay una “posición madura” por parte del Govern. De lo que no han hablado, ha asegurado, ha sido del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

PERE ARAGONÈS PIDE TIEMPO

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado este miércoles "tiempo y perseverancia", sin marcarse "plazos" concretos, para ir obteniendo "resultados" en la mesa de diálogo, en la que el Govern defiende una amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, tras su reunión de casi dos horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y antes de que finalice el encuentro entre las delegaciones de ambos ejecutivos, Aragonès ha admitido que las posiciones de partida son "muy distantes", pero espera ir avanzando.

Aragonès ha aceptado, como había subrayado antes Sánchez, que no hay que marcarse "plazos muy concretos" en este diálogo, aunque sí ha recalcado que a lo largo de este proceso de negociación debe haber "resultados, concreciones y avances".