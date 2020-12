Sánchez y Casado charlan sin lograr ningún avance para renovar el CGPJ

Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, mantuvieron ayer durante 45 minutos su esperada conversación para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero, según ambas partes, no lograron avances.

Ambos líderes hablaron en la jornada en la que el PSOE y Unidas Podemos sumaron en el pleno del Congreso un amplio apoyo a su propuesta para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos en funciones, reforma diseñada para forzar a los populares a negociar su renovación y que ha suscitado duras críticas por parte de la oposición.

La presión, no obstante, parece no hacer mella en el PP, o al menos no lo suficiente para que se hubieran producido avances en las negociaciones.

En el Congreso, entre acusaciones cruzadas de querer politizar el poder judicial, la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís, Más País y PRC, y el rechazado rotundo del PP, Vox, Ciudadanos y UPN.

Por su parte, el CGPJ, que ha cumplido ya dos años en funciones, no tiene en sus planes paralizar los nombramientos de cargos judiciales y mañana aprobará previsiblemente cuatro nuevos.

Además, analizará la propuesta de varios vocales que abogan por que el órgano de gobierno de los jueces opine sobre la polémica reforma planteada para impedir que haga nombramientos con su mandato finalizado.

El portavoz del PSOE, Francisco Aranda, defendió la necesidad de que el CGPJ tenga un régimen jurídico específico en funciones, como el poder ejecutivo y el legislativo, pero no ocultó que el objetivo último es acabar con la “anomalía institucional” que supone su mandato caducado por el “irresponsable” bloqueo de los populares.

Tras criticar que en sus líneas rojas el PP exija no negociar con Podemos cuando no tiene “escrúpulos” para llegar a acuerdos con la extrema derecha, subrayó que en España no está en riesgo la independencia judicial y acusó a los populares de “politizar” el máximo órgano judicial para ponerlo al servicio de sus “intereses y complejos”.

Las críticas al PP subieron de tono con el discurso del líder de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que cargó contra esa formación por atrincherarse en el poder judicial y querer convertirlo en un “búnker inexpugnable para seguir controlando los puestos clave de la judicatura”.

Mientras las fuerzas que apoyan al Gobierno acusaban al PP de “secuestrar” el CGPJ, su portavoz, Luis Santamaría, tachaba la reforma de “golpe a la línea de flotación de la democracia española”, convencido de que el Ejecutivo, con “maniobras antidemocráticas y fascistoides”, solo busca rebajar las mayorías exigidas para elegir un CGPJ “monocolor” y destruir a la propia institución desde dentro.

Vox anunció que, de salir adelante, recurrirán ante el Constitucional porque “vacía de contenido la Constitución y acaba con la independencia del poder judicial”.

De “insulto” tildó la propuesta Cs, que acusó a los socios de coalición de “descabezar al poder judicial”. efe