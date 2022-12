Sánchez ya tiene plan b para aprobar las enmiendas paralizadas por el TC

El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez ya tiene plan b para aprobar las enmiendas con las que pretende reformar la ley del Poder Judicial y el Constitucional, que fueron paralizadas a petición del PP por el tribunal de garantías.

Lo hará a través del PSOE, que tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley mediante tramitación urgente –pese a los avisos de Bruselas sobre la vía exprés para las reformas judiciales— y para ello los del puño y la rosa ya hablaron con varios grupos que censuraron la decisión del TC para sumarlos a la iniciativa.

No descartan por tanto que se unan el resto de grupos parlamentarios que apoyaron la reforma del Código Penal que salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Es decir, PSOE, Unidas Podemos más ERC, el PNV, el PDeCAT, Más País y Bildu.

La fuentes parlamentarias consultadas indican que todavía existe la posibilidad de que el texto que se presente finalmente tenga alguna diferencia respecto a lo que se ha hablado hasta el momento pero precisan que el objeto de esta tramitación es aprobar las dos enmiendas para desbloquear el CGPJ y el TC.

Asimismo indican que esta tramitación no tiene por qué llevarse a cabo en lectura única pero sí señalan que se realizará por tramitación urgente. El objetivo es que la nueva proposición de ley esté aprobada antes de final de año aunque no descartan habilitar el mes de enero –en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria– si no es posible sacarlo adelante antes.

Unidas Podemos ya mantuvo contactos con aliados parlamentarios para conformar un frente común para desbloquear la renovación del TC, aunque también cree necesario, sin presionar al PSOE, auspiciar otra iniciativa específica para rebajar las mayorías para elegir nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes conocedoras de los contactos entre ambos socios de coalición indicaban ya ayer por la mañana que existe un alto grado de convencimiento en que habrá una nueva proposición de ley para reformar la renovación del TC y que el PSOE está casi decantado por esa vía.

Recalcan que la intención es impulsar nuevas medidas legislativas, acorde con el plan alternativo que ya tenían previsto en la coalición en caso de suspensión de la tramitación de la reforma introducida en los cambios del Código Penal.

No obstante, desde el grupo confederal se muestran aún cautos sobre todo en lo referente a las fechas del registro, dado que lo adecuado sería esperar al auto del TC para estudiar su contenido para armar la nueva propuesta legislativa.

Toque de atención de la UE. La crisis institucional que se vive en España no pasa desapercibida en Bruselas, desde donde siguen “muy atentamente” la situación y no ocultan cierta preocupación ante los movimientos en torno a la reforma exprés del Tribunal Constitucional.

Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros, recuerda la Comisión Europea, deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas, incluido el poder judicial, y espera que España cumpla con los estándares europeos, lo que en la práctica supone un respaldo de la UE a la actuación del Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo comunitario, indicó el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, está al corriente de la decisión tomada este lunes por el TC de suspender la tramitación en el Senado de la modificación del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección del propio Constitucional.

Así, aunque evitó valorar el fondo de la reforma, pues Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley, apuntó que los servicios comunitarios esperan que “las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales”.

En este contexto, fuentes comunitarias añaden que, a ojos del Ejecutivo europeo, “cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales”.

Se refieren así a los estándares europeos que abogan por que antes de que una reforma de calado en el ámbito judicial sea presentada existan consultas “previas” con actores como el CGPJ, los fiscales y jueces o el Consejo de Europa a través de su Comisión de Venecia. En el caso de España, añaden, le corresponde al TC dirimir sobre cualquier “duda o queja” al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.

Ya la pasada semana el Ejecutivo comunitario apuntó que examinará las reformas en España en el marco de su evaluación anual del Estado de derecho en todos los Estados miembro, un análisis de la salud democrática en cada país que habitualmente publica a inicios de verano. “Mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso”, insistió de nuevo este martes el Ejecutivo comunitario, para después indicar que seguirán “vigilando” las reformas, “en especial desde el marco del informe sobre Estado de derecho”.

En este contexto, Bruselas recordó también que la posición de la Comisión Europea respecto a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial es “clara y estable”.

De este modo, el portavoz se refirió indirectamente a las recomendaciones de la última edición del informe sobre Estado de derecho que reclaman a España una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y que, inmediatamente después, se emprenda una reforma del sistema de elección para que una mayoría de los vocales sean elegidos por sus jueces, en línea con los estándares que recomienda Bruselas y el Consejo de Europa.

Moncloa no comparte la decisión, pero la acata. En una declaración institucional en La Moncloa tras la decisión del Constitucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó ya por la mañana –aunque sin desvelarlas–, que su Ejecutivo adoptaría “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al “injustificable” bloqueo del poder judicial y del TC.

Sin ningún tipo de autocrítica, apeló a la serenidad y garantizó que se cumplirán tanto las leyes como la Constitución. Aunque dejó claro que no comparte la decisión del tribunal de garantías, señaló que el Gobierno acata la resolución de la “actual mayoría conservadora”. Una decisión “sin precedentes” recordó, que según recalcó tiene, prosiguió, su origen en la decisión del Partido Popular de “incumplir el mandato constitucional” con el único propósito de mantener una composición del Consejo General del Poder Judicial “más favorable a su orientación”.

Frente a esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió al presidente, en línea con el pronunciamiento de la UE, que consensúe con su partido una reforma del Código Penal, renunciando a la modificación que se tramita ahora en el Senado, o de lo contrario que convoque ya elecciones generales.

El jefe de la oposición compareció ante los periodistas en la sede del PP, donde aseguró ser “aliado” del Gobierno y ofertó al jefe del Ejecutivo una “salida” que pasa por volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, mantener el de sedición y las actuales penas de la malversación y “renunciar a controlar a los jueces” asegurando que “los jueces elijan a los jueces” en el CGPJ. Esta es la posición que ya fijó el PP al romper las negociaciones para renovar el Poder Judicial en octubre.

De no aceptar el Gobierno sus condiciones y ante decisiones de “extraordinaria gravedad no presentadas en el programa electoral ni sometidas al debate de investidura”, “la otra salida” para el gallego “es la celebración de elecciones”.

Además, el expresidente gallego exigió rebajar la actual “escalada verbal” por la que Sánchez ha hablado de “complot” o “golpismo” y parar también la “escalada de cesiones” al independentismo, “tónica habitual de una legislatura estrambótica”, porque esto no es hacer historia sino “deshonrar la tradición democrática”.

“Basta ya de impugnar el sistema que trajo a nuestro país los 40 años de mayores libertades y estabilidad”, recalcó Feijóo.