Sarah Palin, con covid-19, no acude al juicio contra el ‘NYT’

Nueva York. La exgobernadora de Alaska Sarah Palin, una notoria crítica de las vacunas contra la covid-19, ha dado positivo por el virus, lo que obligó este lunes a posponer el inicio de su juicio contra The New York Times por una demanda por difamación previsto para ayer. El juez del caso, Jed Rakoff, decidió retrasar el comienzo del proceso hasta el próximo 3 de febrero, después de que los abogados de Palin insistiesen en que la antigua candidata republicana a la Presidencia de Estados Unidos no quería comparecer por videoconferencia. Rakoff anunció que Palin había dado positivo y que no está vacunada, antes de suspender la sesión inicial a la espera del resultado de otro test. efe