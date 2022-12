“Si Felipe VI no defiende las instituciones será un jarrón chino prescindible”

HABLA ODÓN ELORZA. El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, animó este jueves a Felipe VI a aprovechar su discurso de Nochebuena para hacer una “clara defensa de la democracia” y del “normal funcionamiento de las instituciones” y le avisó de que si deja pasar esa oportunidad en la actual coyuntura política e institucional, “la opinión pública puede llegar a la conclusión de que es un jarrón chino decorativo”, es decir, una figura “absolutamente prescindible”.

Elorza considera que el jefe del Estado debería haber hecho “gestiones discretas” para intentar encauzar la crisis institucional que, según el diputado socialista, se vive por la no renovación de los órganos constitucionales y que ha tenido su momento más álgido esta semana tras la paralización por parte del Tribunal Constitucional de la ley que preveía reformas para agilizar su propia renovación.

“No sé si ha hecho esas gestiones, no parece y, si lo ha hecho, no ha tenido ningún éxito, lo cuál me preocuparía aún más”, comentó Elorza en declaraciones a Europa Press, recalcando que el artículo 56 de la Constitución confiere al jefe del Estado la función de "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones". efe