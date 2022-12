Tenso día de la Constitución con cruce de acusaciones entre Sánchez y Feijóo

La situación de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, marcó ayer un tenso Día de la Constitución en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, intercambiaron reproches sobre que parte es la que más incumple la Carta Magna.

Al mismo tiempo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, aprovechó la celebración del 44 aniversario del texto aprobado en 1978 para hacer un nuevo llamamiento a la concordia y al respeto entre políticos en su discurso pronunciado a las puertas de la Cámara Baja.

“La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza”, afirmó ante el jefe del Ejecutivo, varios ministros, líderes de partidos, diputados, senadores, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado.

Pero pese a estas palabras, tanto Sánchez como Feijóo no perdieron la ocasión para remarcar sus diferencias y criticarse mutuamente en el acto, celebrado en un contexto preelectoral y donde no se les vio charlar ni saludarse en público.

Sánchez apeló a la responsabilidad del PP para que cumpla con la Constitución y deje de bloquear el Poder Judicial, porque cree que mientras no lo haga no puede dar lecciones de constitucionalismo. Y resaltó que “pese al ruido y la crispación de quienes nada tienen que ofrecer a los españoles” y a la situación general que vive el mundo, España está avanzando.

“Honrar” la Constitución, señaló, significa cumplir “todos los artículos todos los días”, acusando a la “oposición conservadora” de situarse “fuera” de la misma y no cumplir con sus compromisos.

El presidente también remarcó que la norma suprema cumple 44 años, que es precisamente la edad media de los españoles, según precisó. A su juicio se trata del nexo de unión entre la España de 1978 y la actual. A mayores, reivindicó la acción de su Gobierno al señalar que España es el país que más crece y el que menor inflación sufre de la UE y además la tasa de empleo es la mejor en 15 años.

Por su parte, Feijóo llamó a los votantes del PSOE para dejar atrás la “amenaza” que a su juicio vive ahora la Carta Magna al recaer la gobernabilidad de España en las alianzas del Gobierno de Sánchez con el independentismo.

“Millones de votantes socialistas y millones de votantes del PP nos vamos a dar la mano en las urnas y también con un nuevo PSOE retomaremos los consensos que han guiado a España en los últimos 44 años”, recalcó el gallego, que además acusó al Ejecutivo de tener “intervenido” el CGPJ al haber limitado sus competencias.

Tras definir la Constitución como la “herramienta más útil de concordia y libertad”, Feijóo afirmó que siempre hubo partidos contra la Carta Magna pero que lo “preocupante, sorprendente y novedoso” es que esos partidos son hoy “los aliados del Gobierno de España” y los que marcan la agenda política.

Al ser preguntado si cree que España está ya en una crisis constitucional, el líder del PP afirmó que hay una “amenaza latente” en esta legislatura que se fue confirmando con los hechos y con decisiones “muy sorprendentes”.

“Esa amenaza es una crónica de lo que está ocurriendo”, aseveró, para lamentar que la gobernabilidad del país “dependa” de partidos que “nunca” acataron la Constitución, se quieren “ir de España” e incluso reconocen públicamente que España “les importa un comino”.

Ausencias. Ningún representante de Vox acudió al acto institucional pero sí al izado de bandera celebrado a primera hora frente al Congreso en lugar de en la plaza de Colón, como hasta ahora, aunque el partido de Santiago Abascal se reivindicó como el máximo defensor de la Constitución.

A la cita tampoco asistieron los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas, como suele ser habitual, y hubo además dos ausencias destacadas: las de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez. “Ellos se lo pierden”, reflexionó el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Los barones del PP presentes en la celebración coincidieron en exigir a Sánchez que vuelva a la senda constitucional y que rompa con sus socios, aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dio un paso más al pedir a Feijóo que denuncie “el grave deterioro institucional”.

El acto evidenció la tensión política en Ciudadanos por el liderazgo del partido, que se disputan Inés Arrimadas y Edmundo Bal, que no se saludaron ni cruzaron la palabra públicamente. Más allá de pugnas partidarias, la actual presidenta de los naranjas apostó por “proteger”, “cumplir” y “cuidar” la Constitución ante “las amenazas” del Gobierno y sus socios parlamentarios, reivindicando los 44 años de “paz, democracia, libertad y avances económicos y sociales” que la Carta Magna española posibilitó.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, aprovecharon las charlas informales con los periodistas durante la recepción posterior para lanzarse mensajes sobre las alianzas entre Sumar y Unidas Podemos para las elecciones generales de 2023.

A su llegada al acto de aniversario de la Constitución organizado en el Congreso, la ferrolana recalcó que la democracia corre “riesgos” tras escuchar declaraciones como la del exmandatario estadounidense Donald Trump, que pidió suspender el texto constitucional de este país para anular el resultado de los últimos comicios presidenciales, que le desalojaron de la Casa Blanca.

Así, subrayó que es tiempo de "poner en valor" la Constitución, una conquista de la clase trabajadora, y que ahora es la etapa de "ensanchar la democracia" logrando que todas sus disposiciones de la carta magna lleguen a los todos los hogares.

El pueblo gallego “se siente cómodo” con la ley suprema. Quien también se desplazó a Madrid para participar en los actos de la Carta Magna el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien afirmó que en la comunidad hay un “sentir muy mayoritario” en defensa de la Constitución de 1978 y cree que el BNG se desmarca de los ciudadanos al apostar por una 'república gallega'.

En declaraciones en el Congreso, poco antes de participar en el acto institucional del aniversario de la Constitución, Rueda dejó claro que el pueblo gallego se siente “cómodo” en la Constitución y se siente “parte” de la nación española. Además, recordó que uno de los 'padres' de la Carta Magna fue Manuel Fraga, que fue presidente de la Xunta.

“Somos muy de defender la Constitución, mientras que la primera fuerza de la oposición se desmarca de los gallegos reivindicando una república gallega”, comentó, en referencia al BNG. Preguntado por el Gobierno y sus aliados parlamentarios, Alfonso Rueda afirmó que "cada uno es responsable de sus decisiones y consecuencias", pero no entiende que se diga que se defiende la Constitución mientras se pacta con quienes no están de con ella.

Protestas en Barcelona. Menios entusiastas con la ley suprema que el titular de la Xunta se mostraronn en Barcelona un grupo de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), que quemaron este martes en Barcelona un ejemplar de la Constitución Española en protesta contra los actos de conmemoración de la Carta Magna y contra la reforma del Código Penal que pretende eliminar el delito de sedición.

"Con la Constitución, igual que con la reforma del Código Penal: fuego nuevo", rezaba el cartel con el que los CDR habían convocado a los participantes al acto de protesta. El acto transcurrió en presencia de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y no se reportó ningún incidente de relevancia.