Torra pide no investir otro presidente si él resulta inhabilitado

El president de la Generalitat, Quim Torra, pidió ayer a los partidos independentistas que no presenten otro candidato en el Parlament para investir a otro mandatario si él es inhabilitado por el Tribunal Supremo: “No se entendería que algún partido independentista presentara otro candidato”.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, rechazó desvelar qué hará si el Supremo lo inhabilita, pero advirtió de que no estará influenciado por las decisiones judiciales: “Lo que puedo decir es que ningún tribunal me marcará mi calendario”.

Preguntado por si es necesario agotar la legislatura en Cataluña, contestó que no necesariamente y defendió que se hará “lo que sea mejor para el país”, aunque se negó a decir la fecha de las elecciones que tiene en mente.

Reconoció que del Supremo no espera otra decisión que no sea la inhabilitación y, sobre si la desobedecerá, contestó: “Yo he desobedecido dos veces, no creo que sea la última que lo haga. En cualquier caso, lo que puedo decir es que a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español”.

Sin embargo, al ser preguntado por cómo se puede desobedecer una sentencia de este tipo, no lo aclaró: “No digo que esté desobedeciendo una sentencia. Yo solo le explico que todo aquello que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza de los derechos fundamentales, en mi condición de presidente mi deber es oponerme”, pero no ha concretado qué hará ante la hipotética inhabilitación.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, reclamó ayer al Gobierno que desautorice a Torra por su nuevo “desafío”, que el PP ve con “preocupación” y cree que requiere “una desautorización rápida” para que “no pueda parecer que hay ningún intento de contemporizar”.

El líder del PSC, Miquel Iceta, urgió a convocar elecciones anticipadas en Cataluña porque considera que la división interna del Ejecutivo de Quim Torra le debilita a la hora de afrontar la crisis derivada de la pandemia: “Estamos ante un Govern en descomposición”, se lamentó.