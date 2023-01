Trabajo confía en cerrar hoy un acuerdo con CCOO y UGT sobre el SMI

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que espera cerrar un acuerdo con CCOO y UGT hoy mismo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023 y ha "lamentado profundamente" que la CEOE haya decidido no asistir a la reunión con el Ministerio de Trabajo.

"Yo creo que una medida que afectará a millones de personas no puede tener una patronal ausente, no puede tener una patronal que no venga a escuchar lo que el Gobierno tiene que decir (...). Es una irresponsabilidad", ha subrayado Pérez Rey antes de la reunión sobre el SMI que preside desde las 11.00 horas en la sede del Ministerio.

El 'número dos' de Trabajo ha pedido a la patronal que "reflexione" y vuelva a la mesa de negociación porque "no puede desentenderse de una cifra que es decisiva" tanto para los trabajadores como para las empresas.

"No es de recibo que en una de las decisiones más importantes en materia laboral que se va a tomar en 2023 la patronal no esté en la mesa. Nos apena y queremos que reflexione", ha insistido.

Pérez Rey ha señalado que en la reunión de este martes se escuchará con atención la postura de los sindicatos y se intentará llegar a un acuerdo con ellos. "Confiamos en que el Gobierno y los sindicatos y esperemos que de modo remoto la patronal podamos alcanzar un acuerdo", ha dicho.

Así, el secretario de Estado ha confirmado que el Ministerio de Trabajo va a presentar una propuesta a los sindicatos en la reunión de este martes, confiando en que ésta sea la última reunión, pero no porque se trate de un ultimátum, sino por la posibilidad de que la madurez de la negociación permita cerrar ya un acuerdo.

CCOO TAMBIÉN REPROCHA A CEOE SU AUSENCIA

También en declaraciones previas a la reunión del SMI, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha criticado la ausencia de la CEOE y su "falta de responsabilidad".

"Esto demuestra que las organizaciones empresariales, en esta coyuntura, todo lo que se trata de incrementar salarios, parece que lo rehuyen. A mí y a mi sindicatos nos parece una falta de responsabilidad", ha añadido.

Vicente llegó este martes al encuentro con Trabajo con la intención de "cerrar el capítulo del SMI", porque esta cuestión ya no puede "dar mucho más de sí", ha apuntado.

La responsable sindical ha afirmado que CCOO dará el visto bueno a un acuerdo si la posición del Gobierno se encuadra dentro de la propuesta del sindicato de situar el SMI entre los 1.082 euros y los 1.100 euros mensuales.



MADRID. E.P.