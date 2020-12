Trabajo descarta congelar el SMI y Montero apela a la prudencia

El Ministerio de Trabajo descarta congelar en 2021 el salario mínimo interprofesional, actualmente en 950 euros brutos en catorce pagas, y emplaza a la CEOE a reconsiderar su postura en aras de intentar sacar con acuerdo un incremento del que no han avanzado aún cifras.

“Para el Gobierno la congelación del SMI no es una variable”, zanjó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la primera reunión con patronal y sindicatos que superó la consulta a la que le obliga el Estatuto de los Trabajadores para ser una negociación, informa Efe.

Volverán a verse el lunes, explicó Pérez Rey, quien espera que la patronal llegue con una postura “más flexible” tras insistir ayer en que la coyuntura no aconseja un incremento del SMI e incluso planteado una bajada.

Según Pérez Rey, la patronal, que no hizo declaraciones tras este encuentro, llegó sin margen para negociar y, por ello, le han pedido un esfuerzo para “reconsiderar su postura” y poder sacar este tema con acuerdo.

“Harían bien en revisar sus posiciones y no me cabe duda de que lo harán”, insistió, y deslizó que este incremento va a sacarse con acuerdo o no del diálogo social.

“El diálogo social tiene resultados finales que no siempre cuentan con el respaldo unánime, esto es normal y la falta de respaldo no puede impedir que el Gobierno cumpla con sus deberes legislativos”, apuntó al respecto.

Desde los sindicatos, que esperan que el lunes el ministerio concrete la subida, abogaron por elevar el SMI y situaron sus mínimos”.

Aunque “hay margen para buscar un encuentro y un compromiso en la negociación”, UGT recuerda al Gobierno su compromiso de cumplir con la recomendación de la Carta Social Europea, de situar el SMI en el 60 % del salario medio.

Desde CCOO apuntaron la subida media en convenios y al alza de las pensiones mínimas, en el 1,8 %, como “referencias”. “Por debajo no puede aumentar el SMI”, dijo el secretario de Juventud y Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez.

Entretanto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, instó ayer a la “prudencia” ante la posible subida del salario mínimo interprofesional, que tiene que tener “muy presentes las circunstancias” económicas actuales.

Instó a tener en cuenta informes e indicadores “que permitan tomar la mejor decisión posible para seguir impulsando el crecimiento económico” y sin que esto suponga un aumento del paro.

Los portavoces parlamentarios mostraron sus diferencias sobre una subida, coincidiendo en que cualquier decisión debe hacerse en el marco del diálogo social.