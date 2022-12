Tres de cada cuatro españoles de hoy en día no pudieron votar la Constitución

Madrid. Apoximadamente el 75 % de las personas actualmente residentes en España, unos 36,2 millones, no pudieron votar en el referéndum de la Constitución de 1978, bien porque nacieron después, porque no tenían cumplidos los 18 años aquel 6 de diciembre o porque entonces no vivían en el país. En el referéndum pudieron votar los españoles mayores de 18 años, como establecieron tan solo 10 y 20 días antes dos reales decretos del Gobierno de Adolfo Suárez que, respectivamente, rebajaron la edad desde los anteriormente vigentes 21 años y la hicieron efectiva de cara a la jornada electoral.

España tenía entonces unos 37 millones de habitantes, de los que 26,6, el 71,9 %, tenían derecho a voto en el referéndum y 17,8 millones, el 67,11 % lo ejercieron.

Restando las casi 633.000 papeletas en blanco y las más de 133.000 declaradas nulas, de los 17,1 millones de votos validos, 15,7 millones fueron a favor, el 91,81 %, y 1,4 en contra, el 8,19 por ciento.

No hay estadística para conocer cuántas personas actualmente residentes en España tenían derecho a voto el 6 de diciembre de 1978 o lo ejercieron.

Sin embargo, la proyección de población para el 1 de enero de 2023 publicada en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite aproximar, ya que figura por edades, el número de residentes actuales que habrían nacido o habrían cumplido los 18 años a 1 de enero de 1979, tan solo 25 días después del referéndum, lo que reduce el margen de error. Con esos datos se puede estimar que de aquellos 37 millones de españoles con derecho a voto hace 44 años viven algo más de 25 millones y que menos de 11,6 tenían cumplidos entonces los 18 años.

Aplicando a esa cifra los porcentajes de aquella jornada electoral se puede inferir que actualmente viven unas 7.772.000 personas que participaron en el referéndum, de las que alrededor de 7.135.000 votaron a favor y 636.000 en contra. Eso significaría que solo el 16,2 % de los habitantes actuales, poco más de uno de cada seis, acudió a las urnas aquel 6 de diciembre y que sólo el 14,9 % respaldó con su voto la actual Constitución.

Se puede estimar que unos 22.780.000 españoles actuales, el 47,6% del total, nacieron ya con la Constitución en vigor y unos 25 millones, el 52,3 %, antes. eduardo sobreviela