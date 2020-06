Trump insiste en que no conocía los pagos rusos a los talibanes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer que no fue informado sobre el supuesto dinero ofrecido por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional que combaten en Afganistán, lo que le ha valido críticas de parte de algunos sectores.

“Nadie me informó o me dijo, ni al vicepresidente (Mike) Pence, o al jefe de gabinete (de la Casa Blanca) Mark Meadows, sobre los supuestos ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos, como ha informado a través de una fuente anónima el diario de noticias falsas The New York Times”, publicó Trump en Twitter.

Hizo alusión así a un informe difundido el viernes por el periódico neoyorquino, según el cual funcionarios estadounidenses llegaron a esa conclusión hace meses y la transmitieron a la Casa Blanca, que discute qué hacer en respuesta, pero que por ahora no ha dado ningún paso.

“Nadie ha sido más duro con Rusia que la Administración de Trump”, agregó el mandatario, que pidió al diario que revele su fuente .

“Apuesto a que no pueden hacerlo, probablemente ni siquiera existe”, remató Trump en una serie de mensajes.

Ya el sábado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, había puntualizado en un comunicado que tanto la directora de la CIA, Gina Haspel, como el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca podían confirmar que “ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados”.

El periódico, que usa como fuente a funcionarios informados del asunto, señala que se cree que algunos militantes islamistas o elementos criminales asociados a ellos han llegado a recibir pagos rusos.

En total, veinte estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado vinculado con esta trama.

También os talibanes aseguraron ayer que en las casi dos décadas de guerra en Afganistán nunca recibieron ayuda militar de otros países, incluido Rusia.

“Durante los 19 años de yihad (o guerra santa) en Afganistán, nunca hemos pedido ayuda militar ni aceptado ofrecimientos de asistencia militar de ningún país, incluido Rusia”, afirmó a Efe el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

El portavoz tachó la información divulgada por The New York Times de “infundada”, con el único objetivo, dijo, de perpetuar la guerra en Afganistán tras el acuerdo alcanzado en febrero en Doha entre Estados Unidos y los talibanes en el que se pactó la retirada de las tropas extranjeras en catorce meses.

“Esa propaganda y rumores intentan sabotear el proceso de paz”, remarcó.