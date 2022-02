Ucranianos en Galicia, impotentes y aterrados por lo que vive su familia

Oleiros. “Nunca nos hubiéramos imaginado que sucedería esto, por eso nuestras familias están aún allí, si lo hubiésemos sabido les habríamos sacado de alguna manera”, cuenta a EL CORREO Natalia Afonina, una ucraniana que se vino a Galicia por amor, y lleva aquí cinco años. Su hijo vive todavía en Ucrania, con su novia y “ayer por la noche intentaron salir, pero les fue imposible ya, a él no le dejaron y consiguió enviarla a ella a Varsovia”. Y es que desde hace dos días están reclutando a todos los hombres de 18 a 66 años.

Como madre, Natalia está “aterrorizada”, porque “no me lo puedo imaginar luchadno, él no sabe hacerlo, nunca tuvo un arma, no sabe manejarla y no tiene más que 22 años, es un niño todavía”, nos explica conteniendo las lágrimas. Además, en su caso, se añade otro problema: “tenemos relaciones con Rusia, es un país muy cercano a nosotros, fuimos muchas veces allí a pasar las vacaciones y allí viven mis padres, ¿cómo va mi hijo a disparar a un chico mirándole a la cara?”.

Por el momento tendrá que esperar a ver lo que sucede, porque “en esta primera ola (de ataques) están llamando a los que ya pasaron por el ejército y que estuvieron en zonas de conflicto, después, si necesitan ayuda, llamarán a estos jóvenes estudiantes”, como es el caso de su hijo, informático.

Natalia es de origen ruso, nació en Kazajistán, porque su padre era militar ruso y pasó toda su infancia en Rusia. “Crecí con los rusos y pensaba que esa era mi tierra”. A los dieciséis años se fue a estudiar a la universidad de Kiev, en Ucrania, y desde entonces pasó 35 años viviendo en la capital. “Cambié el pasaporte y ahora soy ucraniana y me siento mucho más ucraniana que rusa, pero eso no me hace tener nada contra ellos, porque yo tengo a mi padre en Rusia y voy a verle, tengo allí a mis amigos y sé que hay mucha gente buena, en general, la gente es buena”, afirma.

Y pone el foco sobre el régimen autoritario de Putin. “Me pone enferma que crearan tanto odio entre rusos y ucranianos, Ucrania es un país democrático y puedes decir las cosas que no te gustan, pero Rusia es una dictadura, y si aparece alguien que dice cosas que no gustan, le matan”, asegura.

Y explica que Putin tiene a la población manipulada: “Cuando yo voy a Rusia a ver a mi padre escucho noticias del canal oficial del país y están llenas de odio hacia Ucrania”. “Incluso mi padre me preguntaba si estaba bien en Ucrania, porque decían que nos estaban matando”.