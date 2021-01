Villarejo es absuelto en su primer juicio por injurias al exjefe del CNI

Madrid. Un juzgado de Madrid absolvió al excomisario José Manuel Villarejo en su primer juicio, donde estaba acusado de injurias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán.

Tras sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados el 15 de enero, Villarejo resultó absuelto al no poderse probar que supiese que los hechos por los que denunció a Sanz Roldán eran falsos, aunque seguirá en prisión preventiva por orden de un juez de la Audiencia Nacional que le investiga por presuntos encargos de espionaje.

El motivo de su primer juicio era doble: la denuncia que en 2017 formuló contra el exjefe del CNI, a quien atribuía haber filtrado a la prensa una foto suya de la que, dice, fue una operación antiterrorista, y unas declaraciones en televisión donde afirmaba que Sanz Roldán amenazó de muerte a la empresaria y examiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El juez descarta que haya pruebas para sostener el delito de denuncia falsa porque “no se ha acreditado” que Villarejo supiese que los hechos denunciados eran falsos.

No es su tarea, dice el juez, “establecer certezas sobre las imputaciones” de Villarejo hacia Sanz Roldán, si bien considera que el excomisario no obró “con conciencia de imputar hechos falsos, ni tampoco incurrió en un temerario desprecio hacia la verdad, pues no aparece como totalmente absurdo, descartable, o fruto de la particular ideación del acusado, el relato de hechos que expuso en la denuncia”.

Es más, se apoya en el testimonio del exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado José Luis Olivera. efe