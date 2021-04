“Vota, hazlo por Madrid”, lema elegido por el PSOE para las elecciones del 4M

Madrid. El PSOE presentó ayer su campaña para las elecciones del 4 de mayo con el lema “Vota, hazlo por Madrid”, con el que pide a los madrileños acudir a las urnas por el cambio en una comunidad “exhausta tras los sucesivos gobiernos del Partido Popular que tanto daño le han hecho durante décadas”.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, y la número seis de su lista y directora de campaña, Mónica Carazo, presentaron la misma en un acto transmitido por internet desde la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz.

“El 4 de mayo que nadie se quede en casa. Vota, hazlo por Madrid”, dice Gabilondo en un vídeo de menos de dos minutos en el que el PSOE habla de “lo que somos capaces” los madrileños, de los que dicen “basta” y de quienes se rebelan “ante las injusticias”.

El vídeo electoral del PSOE-M aboga por una Comunidad de Madrid “que no insulta, que no es violencia ni extremismo, que no deja a nadie atrás” y en el que -añade- “no hay ellos o nosotros” sino una región “libre, progresista, joven, verde y digital”.

El aspirante de Unidas Podemos a la presidencia madrileña, Pablo Iglesias, enmarcó en una “estrategia” de Gabilondo su afirmación de que no subirá los impuestos si es presidente, porque “las fuerzas de izquierdas asumen la justicia fiscal”.

En una entrevista en Telemadrid, se mostró convencido de que si gobiernan las izquierdas se asumirá su premisa de que se suban los impuestos a las rentas más altas al margen de lo que el socialista diga en campaña. efe