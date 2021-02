Votar en pandemia para que nadie cambie

VOTAR CON MASCARILLA, distancia de seguridad y con las preocupaciones derivadas de una gran epidemia vírica, no es nada nuevo. De hecho, la primera vez que esto sucedió fue el 5 de noviembre de 1918, momento en el que se llevaron a cabo elecciones de mitad de período en Estados Unidos, bajo el mandato de Woodrow Wilson y solo unos días antes del final de la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces, en medio de la segunda ola de la mal llamada Gripe española, la participación electoral bajó entre 12 y 10 puntos porcentuales comparada con las elecciones intermedias anteriores, las de 1910 y 1914.

En las elecciones celebradas durante la pandemia de la COVID-19 (se han celebrado elecciones desde marzo de 2020 y hasta hoy en países como Israel, Serbia, Croacia, Polonia o Islandia, entre otros ejemplos), en promedio, la participación ha bajado en un 5 por ciento. En España, fueron dos las autonomías que renovaron sus parlamentos durante el coronavirus: Galicia y País Vasco. Celebrando elecciones en julio de 2020, justo a final de la primera ola, el porcentaje de participación cayó en ambos territorios en un 5 y 9 por ciento, respectivamente. Por aquel entonces, los votantes positivos en coronavirus o pertenecientes a áreas confinadas, fueron privados del derecho básico a sufragio.

En las elecciones catalanas la participación, igualmente, ha caído estrepitosamente comparándolo con los comicios de 2017. Pese a que ya se intuía esta desmovilización electoral, no solo por la crisis de la COVID, sino, también, por el hartazgo con la situación actual que continúa dividiendo a la sociedad en dos bandos y polarizando al electorado, lo cierto es que las cifras no están tan alejadas del promedio (son parecidos a los datos pre-procés). En Cataluña, lejos de impedir que los positivos pudiesen expresarse electoralmente, optaron por una solución casi tan suicida como prohibir el derecho a voto: el permitir que los positivos pudiesen desplazarse, de 7 a 8 de la tarde, a votar en el colegio electoral asignado. Es decir, en medio de una tercera (o cuarta) ola, y tras insistir las autoridades sanitarias en que los positivos se aislasen y no saliesen de sus domicilios, en aras de votar, se ha permitido que todo lo que nos habían inculcado se pudiese vulnerar. Si impedir el voto es un suicidio, esta modalidad de voto es hacerse el harakiri.

Con todo, al menos, son cinco las lecciones de estas elecciones. En primer lugar, el aumento estratosférico del voto por correo refleja que hay herramientas y mecanismos que pueden ayudar, flexibilizar y mejorar la participación de cara a futuro. En segundo lugar, y aún a la espera de que se certifiquen estos resultados, se confirma la división catalana y el bloqueo para poder formar gobierno o, al menos, la necesidad de llegar a acuerdos con muchos partidos para formar un gobierno que podría no ser del todo estable. En tercer lugar, a la derecha, parece que, o Ciudadanos se renueva y busca ser creíble electoralmente, o el espacio que antes ocupaba, bien ha sido absorbido por el PSC o bien por VOX que, sin duda, es uno de los grandes vencedores de la noche: se expande por todo el territorio catalán y suma más apoyo que PP y Ciudadanos, siendo el claro partido de la derecha. Con ello, solo hay una cosa clara: el PP sigue a la deriva en Cataluña, pese al cambio de liderazgo con un Alejandro Fernández de perfil más moderado, continúan desenganchados de la sociedad catalana. En cuarto y último lugar, la estrategia de JxCat (ahora también dividido en el PDCAT) de apostar sin parangón por la independencia de Cataluña, les habría jugado en contra con relación a su contrincante independentista: ERC. Mientras que JxCat es ahora un partido más sesgado (nicho), con una sola clara dimensión de competición electoral, el independentismo, ERC se presenta como una formación más creíble dentro del bloque independentista.

En fin, si algo nos han dejado estos comicios es una lección que aprendimos del libro de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, pues ciertamente han supuesto un cambiarlo todo para que nada cambie.