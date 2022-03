Vox pide tratar con Mañueco sobre la violencia de género

Madrid. Vox quiere tiempo para concretar más el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León y no “tragarse sapos” con la violencia de género, un término que rechaza la formación de Santiago Abascal, como manifestó en varias ocasiones. por lo que la fecha de la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente sigue en el aire.Fuentes de Vox señalaron a Efe este jueves que no están a favor del uso del término de violencia de género y abogan por reemplazarlo por el de violencia intrafamiliar, aunque han precisado que no quieren plantear una propuesta de “máximos” al PP con esta cuestión, sino simplemente concretarla más para evitar “tragarse sapos”. EFE