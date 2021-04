Yolanda Díaz reivindica dar un paso adelante para ensanchar Unidas Podemos desde la gestión en los distintos gobiernos

MADRID. EP. La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que Unidas Podemos tiene que dar "un paso al frente" para "seguir ensanchando" este espacio político no ya solo "desde la impugnación" sino con "hechos y no palabras", desde la "construcción" que implica su gestión en los gobiernos a nivel estatal, autonómico y local. "Fuimos necesarios para impugnar y somos necesarias para seguir impugnando. Pero ahora estamos en estadios diferentes (...) tenemos muchas gentes gobernando en muchos ayuntamientos y comunidades, y estamos en el Gobierno central. Esto ha cambiado y como ha cambiado tenemos que dar un paso más y demostrar que desde la impugnación vamos a construir nuevas realidades para cambiar la vida de la gente", ha recalcado. Por ello, ha defendido que la mejor manera de hacerlo es con "hechos y no palabras" puesto que Unidas Podemos "no tiene vocación coyuntural" sino que es un proyecto político "estratégico" para las clases populares.

Así lo ha planteado este sábado durante la reunión del Consejo Confederal de Unidas Podemos (que agrupa a Podemos, IU y los 'comunes') para arropar al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, justo en el día en que se ha comunicado el lema principal de su candidatura 'Que hable la mayoría'. Junto a Díaz y el propio Iglesias, han intervenido también el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La titular de Trabajo, que ostenta ya el liderazgo de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo tras la renuncia de Iglesias a su cargo de vicepresidente para dar el salto a la política madrileña, ha apelado a todos los dirigentes de las distintas formaciones a seguir "cuidando y mimando" esta confluencia, que es "plural", "diversa", "feminista" y "ecologista".

Y es que ha ensalzado los pasos dados hasta ahora por Unidas Podemos pero ha insistido en que el reto debe centrarse en "construir nuevas realidades" una vez situada a la mayoría social en el "centro de la agenda legislativa".

Para Díaz, hay que estar siempre "escuchando a la calle" y Unidas Podemos debe demostrar que esa agenda legislativa se debe desplegarse con más derechos sociales, feminismo, la reindustrialización, la transición ecológica.

"No debemos dejar de aprovechar este momento para ese paso adelante", ha enfatizado para asumir el reto de colocar en esa agenda la reforma del mercado de trabajo para erradicar la precariedad y temporalidad.

COMPROMISO DE IMPULSAR UNA NUEVA FISCALIDAD PROGRESIVA

Junto a las mejoras en materia de dependencia desplegadas por el Ministerio de Derechos Sociales, la vicepresidenta tercera también ha defendido su compromiso de trabajar para una nueva fiscalidad en España que aporte más recursos a los servicios públicos.

"En definitiva, hablar de ingresos públicos para, como dicen la Constitución, los que más tienen aporten más y de una vez por todas podamos mirar a nuestra gente y decirles que aquí también es posible cambiar las cosas", ha zanjado Díaz.

UP ES UNA FUERZA "IMPRESCINDIBLE"

Por su parte, Alberto Garzón también ha destacado que Unidas Podemos surgió tras la "indignación" del movimiento 15M a la gestión que imperó en España a raíz de la crisis económica de 2008, como herederos de esa pulsión que reclama una "alternativa" política al bipartidismo.

En consecuencia, esos deseos de antaño son ahora realidad y que el espacio de Unidas Podemos es actualmente una fuerza "imprescindible" para encabezar esa alternativa, al ser "ejecutores" de esas gestión diferente ante esta nueva crisis.

Específicamente ha citado que, pese a las dificultades, han logrado construir desde Unidas Podemos el 'escudo social' ante la pandemia para hacer frente a la adversidad. El también líder de IU ha querido hacer una mención concreta a Iglesias, pues ha reconocido que su empeño ha sido esencial para conformar este espacio de confluencia entre las distintas formaciones.

COLAU: HEMOS DEMOSTRADO QUE SOMOS ÚTILES A LAS CLASES POPULARES

Mientras, la alcaldesa de Barcelona ha asegurado que Unidas Podemos ya ha demostrado que hay alternativas y pueden decir que este espacio es "útil" para la gente trabajadora.

Concretamente, ha aludido a que en la ciudad condal han desplegado "hechos concretos" que hace seis años parecían "imposibles" como aumentar la inversión social para luchar contra las desigualdades con políticas "innovadoras", como el plan de barrios que han lanzado en Barcelona.

También ha asegurado que han logrado revertir "miles de cortes" de suministros energéticos a las familias más vulnerables y poner en marcha la primera empresa eléctrica municipal que suministra energía verde a "precios más económicos".

Para concluir, la regidora ha reivindicado la creación de un plan de salud mental, el incremento de la red de escuelas infantiles y una política de vivienda que ha combatido la "especulación campante" que arrastraba este sector, con más vivienda social y una unidad antidesahucios que ha logrado paralizar más de 10.000 lanzamientos gracias a la mediación municipal.