¿Por qué es importante contratar un seguro para el hogar?

La posibilidad de que ocurran robos en las viviendas es real, y los datos lo avalan.

En España, se producen 2.500 robos en viviendas al día. Asimismo, según el Ministerio de Interior, el robo de casas aumentó un 52,6% este último año.

Precisamente, en el país el 80% de las viviendas tienen más de 30 años, según el INE, y también sus cerraduras. Situación que ha favorecido la aparición de nuevas técnicas de apertura mínimamente invasivas que las bandas de delincuentes utilizan para abrir las puertas.

Sin embargo, son muchas las personas que podrían haber ahorrado el disgusto y el dolor de cabeza que suponen el robo de su casa si hubieran tenido un seguro y/o una alarma.

Teniendo en cuenta esto, es importante contratar un seguro y un sistema de alarma para proteger las casas de ladrones. Para empezar, una opción es utilizar un comparador de seguros de hogar , con el que se puede calcular el precio del seguro que se desea contratar.

Seguro y/o alarma: la medida inteligente de protección contra robos de viviendas

Ciertamente, el seguro contra robo de vivienda no garantiza que no ocurran hurtos, pero sí puede ayudar a las personas a que estén más tranquilas durante este tipo de situaciones. Por lo tanto, para evitar los asaltos, es necesario mejorar las condiciones de seguridad de la casa.

Entonces, ¿por qué hay tantos hogares en España todavía sin este tipo de protección?

Es un error común pensar que los sistemas de seguridad para el hogar vienen con grandes inversiones. Ya que, gracias a la democratización de la tecnología, ahora es posible instalar un sistema de seguridad en casa con ayuda de los servicios de las empresas de videovigilancia.

De hecho, contratar un sistema de seguridad proporciona más tranquilidad, puesto que es una de las formas más eficaces de proteger la propiedad y las pertenencias. Además, se podrá estar más tranquilo sabiendo que, si se produce un asalto a la vivienda, se le avisará a las autoridades inmediatamente.

Alarmas a prueba de robos: ventajas y desventajas

Con tantos hogares asaltados y saqueados, no es de extrañar que los sistemas de alarma y las pólizas de seguro se hayan vuelto más populares que nunca. Y, sin embargo, aún mucha gente no se toma la molestia de invertir en estas protecciones para sus hogares. Si todavía no se ha contratado un servicio de seguridad para la vivienda, tal vez estas razones podrían ayudar a acelerar el proceso:

1. Las pólizas de seguro ayudarán a reponer lo que roben de la casa.

2. Las alarmas pueden disuadir a los delincuentes de entrar en la casa por completo.

Ventajas de las alarmas de seguridad

Sin duda, la forma más fácil de proteger el hogar es obtener las mejores alarmas para casa . Estos dispositivos funcionan de diferentes maneras para prevenir y/o advertir en caso de una intrusión no deseada en el hogar. Aunque muchas personas optan por instalar estos sistemas de seguridad en verano, lo cierto es que los robos y hurtos pueden ocurrir durante todo el año, por lo que se debe tener precaución. Las ventajas que proporcionan las alarmas en los hogares son:

● Las alarmas son una forma asequible de asegurar su propiedad y mantenerla a salvo de robos y otras amenazas.

● Pueden facilitar la respuesta rápida de la policía en caso de emergencia, lo que significa que se beneficiará de tiempos de respuesta más rápidos y de una mayor tranquilidad.

● Pueden ayudar a disuadir a posibles ladrones al hacerles saber que hay alguien en casa o en las instalaciones.

Desventajas de las alarmas en el hogar

Son pocos los contras que existen para contratar una alarma que permita tener protegidas a las viviendas; sin embargo, dentro de los inconvenientes que se podrán presentar se encuentran:

● No es raro que se produzcan falsas alarmas en este tipo de sistema. En algunos casos, es posible que se envíe a la policía o al departamento de bomberos al hogar antes de que se tenga la oportunidad de explicar el error a la compañía de seguridad.

● Hay que recordar siempre dejarla encendida cuando se salga o apagarlo cuando se llegue a casa, así como recordar las claves de seguridad.

Consejos para contratar un buen sistema de vigilancia para el hogar

Los datos muestran que la mejor manera de aumentar la seguridad en el hogar es combinar una variedad de medidas. Aunque las organizaciones de consumidores (OCU) consideran que la instalación de alarmas para el hogar, puertas blindadas y cerraduras de seguridad son los métodos más efectivos. Se debe prestar atención a los siguientes consejos para contratar un servicio de seguro y/o alarma doméstico:

1. Se debe instalar una red de cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. Los sistemas de videovigilancia permiten tener la casa vigilada las 24 horas del día. Constan de una cámara o detector capaz de identificar cualquier movimiento dentro del ángulo de visión. Además, también se pueden tener conectada de forma inalámbrica a una línea telefónica. De esta forma, si la cámara detecta algún movimiento, emitirá una notificación a los números de teléfono que se le haya configurado.

2. Elegir una marca que ofrezca un servicio de atención al cliente, con tiempos de respuesta rápidos para cuestiones de soporte técnico o reparaciones, será bastante necesario para agilizar dudas y/o problemas.

3. No se debe olvidar activar la alarma. Muchas compañías de seguros de hogar consideran que esto es una negligencia y pueden negarse a indemnizar. Ocurre lo mismo si se produce un problema técnico y no se alerta de inmediato a la compañía de seguridad.

4. Por supuesto, si por desgracia ocurre una situación de robo en casa, pero ya se tiene una política de encubrimiento de ladrones, es muy importante denunciarlo a la policía, de esta manera la empresa de seguros contra robos en el hogar se hará responsable. Sin embargo, denunciar un robo de vivienda puede ayudar a recuperar el seguro, pero no garantiza que se recuperará lo robado.

En definitiva, con estas y otras medidas que se pueden poner en marcha para la seguridad del hogar, la OCU estima que el potencial de robo se puede reducir hasta 15 veces. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para evitar el robo, la Asociación de Consumidores recomienda un enfoque preventivo a este problema. ¿Y qué mejor manera de protegerse que contratar un seguro de hogar que cubra el robo?

En caso de robo o hurto, ¿cuánto cubre el seguro?

Por lo general, el seguro cubre el 100% de lo robado (siempre teniendo en cuenta los límites y términos de la póliza), para ello, lo mejor es que exista un asesoramiento previo a la contracción de cualquier seguro.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que tener alarmas, además de aumentar la seguridad de los hogares y reducir las primas del seguro del hogar, también en algunos casos pueden perjudicar si no se toman las medidas que se requieren para su buen funcionamiento.

No todas las pólizas son iguales, por lo que el asesoramiento de un agente o corredor de seguros ayudará a saber qué coberturas convienen para cada hogar.