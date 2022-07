Todo lo que necesitas saber de los casinos en vivo online

Si hay algo de lo que estamos seguros, es de que acceder a un establecimiento de casino en la vida real es una experiencia única, que vale la pena disfrutar. La posibilidad de experimentar con los cinco sentidos este tipo de establecimientos y escuchar el sonido de las tragaperras, tener interacción con los crupieres y jugar tus juegos favoritos de mesa, hacen de los casinos algo único.

Sin embargo, no hay que negar que ir a un casino físico es algo que muchos de nosotros no podemos disfrutar en nuestra vida diaria. Algunos no vivimos cerca de un casino o no disponemos del tiempo necesario que requiere esta experiencia. Por este motivo nacieron los mejores casinos online, que buscan acercarnos a una modalidad de entretenimiento abierto las 24 horas y que nos permite disfrutar de todos los beneficios de los salones de apuestas físicos, pero desde la comodidad de nuestro ordenador.

¿Qué son los casinos en vivo online?, ¿cómo son sus juegos?. La respuesta a estas y otras muchas preguntas las encontrarás en este artículo, ¡solo debes seguir leyendo!

¿Qué experiencia ofrecen los casinos en vivo?

Los casinos online buscan ofrecer a su clientela una experiencia inmersiva. Por ello, algunos de ellos ofrecen en sus plataformas la sección de “en vivo” o “live casino”,dedicada a brindar una experiencia lo más real posible. En los casinos en vivo podemos acceder a una gran variedad de juegos de diferentes proveedores, que nos permiten apreciar los títulos de una manera que se sale de lo común.

En las secciones de casino en vivo podemos disfrutar de una vista periférica de lo que sucede a nuestro alrededor y observar lo que ocurre en otras salas. Además, podemos interactuar con los crupieres directamente para poder compartir nuestras decisiones a la hora de apostar. También disfrutaremos de los sonidos que hay en los casinos normalmente, haciendo de la experiencia algo completamente diferente e inmersivo.

¿Qué tipo de juegos podemos disfrutar en un casino en vivo?

Dado a cómo funcionan este tipo de establecimientos, los casinos en vivo buscan juegos que prioricen la experiencia sobre aquellos títulos diseñados para ser completamente virtuales. Por ello, es muy común que la mayoría de los títulos que ofrecen sean juegos de mesa creados por los mejores proveedores del mercado, y diseñados específicamente para estas áreas de los casinos online.

Los juegos más frecuentados dentro de las secciones en vivo son los juegos de mesa, entre los que destacan juegos de cartas como el blackjack y el baccarat, en donde podremos interactuar directamente con los crupieres para poder pedir cartas adicionales o para separar cartas.

Otros juegos como los dados, la ruleta europea, la ruleta americana, e incluso algunos más exóticos como el mahjong, son también muy apreciados en este ámbito, dado que favorecen el vivir una experiencia inigualable y llamativa. En estos juegos nos vemos constantemente en la necesidad de colocar apuestas, interactuar con el crupier y recibir nuestras ganancias mientras seguimos jugando.

Por otro lado, para los amantes de las slots, se suman las famosas tragaperras en vivo. Estos juegos cuentan con presentadores que irán interactuando con nosotros conforme vayamos apostando, creando una experiencia completamente única y atractiva. Finalmente, otros juegos como el bingo, la lotería y la rueda de la fortuna son también bastante comunes en los casinos en vivo online, funcionando a modo de programa televisivo y con presentadores y animadores para maximizar la experiencia.

¿Son mejores que los casinos online convencionales?

Los casinos online en vivo son una experiencia bastante llamativa, pero ¿son mejores que los casinos convencionales? Todo depende de nuestros gustos y de lo que de verdad busquemos dentro de estos establecimientos.

Los casinos online normales ofrecen gran cantidad de títulos sumamente llamativos, que constantemente están innovando para incluir tragaperras virtuales que captan nuestra atención. Además, muchas personas prefieren evitar las interacciones cuando están en un casino online, y buscan una aproximación más automática y discreta.

Por otro lado, los casinos en vivo promueven una experiencia completamente realista, destinada a hacer que los usuarios disfruten de las mismas sensaciones que en un casino físico. Tanto los juegos como las innovaciones técnicas, los excelentes crupieres y los presentadores están ahí para maximizar dicha experiencia, lo que provoca que el apostador interactúe con su entorno de mayor manera. En contrapartida, la cantidad de títulos es mucho menor y los tipos de juego también se encuentran limitados en estas secciones en vivo de los casinos.

Entonces, ¿pueden convivir en una misma plataforma?

El casino online convencional y el casino en vivo buscan atraer un mercado de usuarios completamente distintos el uno del otro, ofreciendo productos únicos y que claramente atienden necesidades diferentes. Los casinos online han buscado maximizar su clientela ofreciendo ambos tipos de secciones dentro de sus plataformas.

Hoy en día es muy común ver casinos online que ofrecen tanto tragaperras y juegos de mesa automáticos, como una sección de juegos en vivo donde encontraremos títulos que emulan la experiencia en un casino físico.

Lo cierto es que, indiferentemente de nuestras preferencias, es recomendable echarle un vistazo a ambos tipos de casinos. Seguro que descubres cosas que te sorprenden y son de tu agrado.