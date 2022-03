Cortes de tráfico y desabastecimiento del sector ganadero por las protestas del transporte

Lugo. EFE. Transportistas que secundan la huelga convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional han cortado este miércoles por la mañana la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por el municipio lucense de Vilalba en sentido Baamonde. Según la información facilitada por el Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Lugo, el corte se produjo sobre las diez y media de la mañana en sentido creciente, en ambos carriles, a la altura del kilómetro 575, en las inmediaciones de la rotonda de Santaballa, donde la Autovía del Cantábrico enlaza con la que va de Vilalba a Ferrol. La misma fuente precisó que los manifestantes emplearon ruedas para formar barricadas sobre el asfalto. Además, esta mañana, agentes de la Guardia Civil se vieron también obligados a escoltar a varios convoyes para que pudiesen circular en condiciones de seguridad desde Vilalba. Por lo demás, también hay concentración de piquetes informativos en la rotonda de Nadela -Lugo-, que enlaza la autovía del Noroeste con la circunvalación de Lugo y el corredor que comunica la capital de la provincia con Monforte de Lemos.

Desabastecimiento en el sector ganadero. La huelga en el sector del transporte de mercancías por carretera, que cumple este miércoles su tercer día consecutivo, ha comenzado a provocar problemas de desabastecimiento en el sector ganadero, dado que no se está permitiendo la llegada de camiones con las materias primas básicas a las fábricas de piensos. En declaraciones a EFE, el presidente de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), José Ángel Blanco Purriños, explicó que “no está muy claro cuáles son los servicios mínimos en esta huelga”, lo que dificulta que las materias primas puedan llegar las fábricas de alimentos compuestos, alguna de las cuales ya está desabastecida. “Al principio se nos dijo que la huelga no iba a afectar a la recogida de leche ni al suministro de piensos a las explotaciones”, para garantizar la alimentación de los animales, precisó Blanco Purriños, pero en la práctica está habiendo problemas.

Según explicó, efectivamente “se está permitiendo la entrada de leche” procedente de las granjas a las industrias, pero luego no se está permitiendo la salida de los productos, con lo que se está provocando el “colapso” de las fábricas, que se quedan sin sitio para almacenar la producción. Por otra parte, aunque sí se ha permitido el abastecimiento de pienso a las granjas con “camiones pequeños”, no se está permitiendo el paso de transportes a las fábricas, de modo que las materias primas comienzan a escasear en muchos casos. “No se puede fabricar el pienso sin el material que llega desde puertos como el de A Coruña”, recordó. De hecho, confirmó, que una de sus fábricas ya está en este momento en “situación de desabastecimiento”.

Además, ganaderos que producen Ternera Gallega Suprema se han sumado a la protesta de los transportistas y medio centenar de ellos han permanecido toda la noche de guardia para impedir la entrada o salida de camiones del matadero de Novafrigsa, que pertenece al grupo Coren, de modo que “el matadero está totalmente parado”. Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, que junto con otros compañeros pasó la noche haciendo guardia en las inmediaciones de las instalaciones de Novafrigsa, en Lamabranca, en el municipio de Lugo.

Rego precisó que se sumaron a la protesta de los transportistas en solidaridad con su situación, pero también para recordar las enormes dificultades por las que está pasando el sector de la ganadería de carne como consecuencia de los bajos precios en origen. Recordó, en ese sentido, que también les afecta la subida del precio de los carburantes, al igual que a los transportistas, porque también gastan mucho combustible para mover la maquinaria agrícola, pero además sufren la inflación en lo relativo a productos básicos para alimentación del ganado, como los cereales, o abonos y fertilizantes. De hecho, afirmó que la escalada del precio del combustible puede ser “la puntilla” para muchas granjas que ya estaban en una situación límite.

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF), integrada por 58 empresas con sede social en Galicia, exige medidas inmediatas ante la huelga del transporte y ha remitido una carta al presidente del gobierno Pedro Sánchez en la que expone como las empresas se ven afectadas por la huelga del transporte derivada del conflicto en Ucrania. “Puertos donde no se puede descargar el pescado, polígonos sitiados por piquetes que no permiten ni entrar ni salir mercancias, granjas desabastecidas de alimento para sus animales, empresas que no reciben auxiliares y tienen que enviar a su gente a casa...”, explica. Los empresarios subrayan que urgen tomar medidas pero no a medio o largo plazo sino que tienen que ser inmediatas como han hecho países vecinos como Portugal o Francia. Proponen la bajada del precio del combustible y ayudas directas o reducción de los impuestos asociados a los carburantes. Desde la Asociación Gallega de la Empresa Familiar instan al Gobierno a “articular las medidas necesarias y urgentes en un tema tan transcendental como este y que se ponga fin a esta huelga de transporte que tan graves perjuicios está causado al tejido empresarial gallego”.

La CEOE condena los actos violentos del paro minoritario de transportistas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han condenado los “actos violentos” que se están produciendo en el marco del paro minoritario de transportistas y ha hecho un llamamiento para que acabe. La patronal, junto con el resto de organizaciones empresariales del transporte y la logística (CETM, Astic, Confebús y UNO Logística), cree que esta situación “no hace sino empeorar las dificultades por las que pasan las empresas españolas en general”.

En este contexto, un transportista de 33 años resultó herido por arma de fuego en el abdomen en la noche del lunes en el parque logístico Barral, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, durante un forcejeo con un agente de paisano que estaba trabajando en el lugar durante el piquete informativo de trabajadores. Fuentes del sector han explicado a Europa Press que, pese a que una mayoría de las empresas no ha secundado el paro y los asalariados no pueden parar puesto que no es una huelga, muchos trabajadores están parando los camiones “por miedo a los piquetes”. De hecho, las propias empresas están paralizando la actividad “por la seguridad de sus trabajadores”.

Por ello, CEOE y Cepyme llaman “al fin de este tipo de actos de bloqueo que se están realizando estos días por parte de un sector minoritario del transporte por carretera”, que sí está afectando al funcionamiento regular del sector. La patronal también ha pedido al Gobierno que ponga en marcha ayudas con urgencia para paliar el impacto del incremento del coste del gas natural y del gasóleo en la actividad de las empresas, así como incentivos para la renovación de flotas de mercancías.

No obstante, al mismo tiempo que se difundía este comunicado, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se encontraba reunida con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que concentra a las patronales del sector con el Gobierno, precisamente para tratar de dar solución al encarecimiento de los carburantes, consecuencia del alza del precio del petróleo por la guerra en Ucrania. Entre las medidas a valorar puestas en la mesa por las empresas está el aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional. En cualquier caso, el Gobierno incluirá sus respuestas en un plan nacional consensuado entre todos los ministerios para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se encargará de todo lo relacionado con su negociado. EUROPA PRESS