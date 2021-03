Dos vicepresidentas gallegas enfrentarán sus ortodoxias en el Gobierno de Pedro Sánchez

Salvo que Pedro Sánchez a última hora disponga lo contrario (el artículo 100 de la Constitución señala que los miembros del Gobierno serán nombrados por el rey a propuesta del presidente) en el Ejecutivo de coalición convivirán dos vicepresidentas gallegas que representan formas diametralmente opuestas de ver la política y la economía; es decir, defienden ortodoxias que están en las Antípodas.

Yolanda Díaz, miembro del Partido Comunista casi desde que era una niña, y Nadia Calviño, de pensamiento liberal y unida al PSOE también desde su infancia, mantendrán ahora en un plano de igualdad las diferencias que llevan tiempo protagonizando en las sesiones del Consejo de Ministros de coalición.

La no derogación de la reforma laboral, la negociación de los ERTE, la moratoria en el pago de alquileres, la desescalada para el turismo, la subida del salario mínimo o la renta básica fueron motivos de discrepancia entre la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, y la ministra de Trabajo. Un enfrentamiento que se dirimía en la mesa de las reuniones del Ejecutivo y que trascendía fuera cuando Calviño manifestaba su opinión contraria a la mayoría de las propuestas que emanaban de la formación Unidas Podemos. Incluso en un ocasión llegó la titular de la cartera de Trabajo a levantarse e irse para dejar patente su rechazo.

Díaz, por su parte, mantenía de cara al exterior un discreto silencio (muy alejado de los volcánicos mensajes de su jefe de filas) y un tono conciliador: “Nos une el programa del Gobierno. Nos diferencia que venimos de mundos diferentes. Aprendo mucho de ellos y supongo que a la inversa también”, decía la ferrolana cuando en un programa de televisión le preguntaba si “Nadia Calviño tenían más similitudes con Amazon que con Yolanda Díaz”.

La crisis económica que trajo el coronavirus provocó que Calviño, alta funcionaria con amplio recorrido en las instituciones comunitarias, defendiera la ortodoxia del control presupuestario, de embridar el déficit bajo el paraguas del Banco Central y, por supuesto y siguiendo los criterios de Bruselas, mantener la reforma laboral que implantó Mariano Rajoy siguiendo las directrices que marcó el BCE.

La vicepresidenta tercera que pasa a ser ahora vicepresidenta segunda es contraria a las políticas expansivas y de intervención pública que defiende una ministra de Trabajo, más pendiente de los derechos de los empleados que de los empleadores, fiel también a su formación anterior ligada a sindicalismo.

Pedro Sánchez, que había dicho no le parecía mal la propuesta de Pablo Iglesias de que Yolanda Díaz fuese vicepresidenta, logró convencerla para que aceptase ser vicepresidenta tercera y no segunda como, por cupo, le corresponde a UP. El presidente siempre tuvo en alta estima a la ministra ferrolana, pero consciente del cambio de roles –Trabajo dependía orgánicamente del equipo económico– se apresuró a señalar que mantendría a Nadia como máxima responsable de la oficina de Asuntos Económicos. Por eso planteó que Calviño sea vicepresidenta segunda y Díaz, tercera y conservar Trabajo.

Dos ortodoxias diametralmente opuestas que ambas defienden desde el convencimiento de sus ideas. Yolanda Díaz se mantiene fiel al PCE en el que ya militaba su padre, Suso Díaz, durante muchos años secretario xeral de Comisiones Obreras en Galicia, con la misma intensidad con la que Calviño defiende los postulados socialdemocratas y liberales que le inculcó su progenitor, José María Calviño, poderoso director general de RTVE con Felipe González.

Aparte de su origen gallego, ser mujeres, miembros del primer Gobierno de coalición en España y la convicción en la defensa de sus ideas, hay algo más que las une. Desde que echó a andar esta legislatura tanto la vicepresidenta y ministra de Economía como su colega en Trabajo figuran entre las miembros del Ejecutivo mejor valoradas. En todas las encuestas del CIS, la última de este martes, Calviño aparece entre las dos primeras y Díaz en el tercer lugar. Es de suponer que la primera como freno a UP y la segunda por su papel conciliador.