El Supremo asegura que Griñán tenía conocimiento de la ilegalidad en los ERE

El Tribunal Supremo asegura que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tenía “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que destacó su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1205 folios que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

El Alto Tribunal confirmó la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los ERE. En la resolución consta que se mantiene la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación para Chaves. Para Griñán se confirman los años años de cárcel por prevaricación y malversación, aunque su familia ya ha presentado la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

La decisión de la Sala cuenta con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes han considerado que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

El tribunal concluye que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". "Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios", añade el fallo.

Los magistrados del Supremo coinciden con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas que se impusieron a cerca de veinte excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes. El Ministerio Público defendió que quedó probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", probocando la prevaricación.

En aquellas vistas la defensa de Griñán pidió al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no constaba "ninguna irregularidad" del exconsejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni. "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo su abogado.

La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces --que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno-- no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que –a su juicio– no sería aplicable el delito de prevaricación.

Al margen de Griñán y Chaves, el Tribunal Supremo estimó totalmente tres recursos de casación y acordó absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina.