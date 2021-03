En Santiago caben aún treinta mil pisos más

El COVID ha supuesto una ralentización del ritmo de la construcción en Compostela, pero más por el parón en los trámites que supuso el estado de alarma que porque el sector haya perdido impulso. De hecho, se ha apreciado un repunte en lo que se refiere a la rehabilitación, debido a que muchas personas, obligadas a estar en su domicilio más tiempo de lo habitual por el confinamiento y los toques de queda, han decidido acometer mejoras o ampliaciones en el mismo.

Así las cosas, mientras que el pasado verano el ritmo de visados de obra en Santiago había experimentado un importante descenso, a finales de año se registraron 575 solicitudes, solo algo por debajo de las 641 de 2019, cuando la pandemia ni estaba ni se la esperaba. E incluso bajo el propio estado de alarma, salvo en los momentos de mayor rigor, las obras continuaron adelante.

Una de las ventajas, como explicaba a este periódico la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón en aquel momento, es que la ciudad cuenta con un Plan Xeral que contemplaba un crecimiento expansivo de la ciudad, ya que se redactó a comienzos de siglo, cuando el crecimiento urbano extendió los límites del casco por zonas que hasta aquel momento tenían una densidad constructiva mucho más baja, casos de Santa Marta, Volta do Castro, Vista Alegre o San Lázaro.

En concreto, según explicaba ayer en Onda Cero el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en aquel momento el Plan Xeral contemplaba la construcción de hasta treinta mil nuevas viviendas, en un momento en el que ritmo anual superaba el millar, porque hay que recordar que se aprobó en 2008, cuando las grúas formaban parte del paisaje habitual de todos los barrios, antes de la denominada crisis del ladrillo.

La crisis del sector inmobiliario que comenzó un año después hizo que buena estos polígonos quedaran sin desarrollar, e incluso algunas obras a medias. De esta forma, señalaba el regidor, a la vista del ritmo actual de la construcción, en torno al medio millar de licencias al año, la demanda esté cubierta para muchas décadas, y no quepa plantearse la revisión del documento en este sentido.

Es más, aunque no hay acuerdo sobre el número exacto de viviendas que quedan libres en la ciudad, ya que el hecho de que no haya nadie empadronado en ellas no quiere decir que no tenga algún residente temporal, caso de los pisos de estudiantes o de los destinados al sector turístico, se estima en torno a cuatro mil las disponibles, una cifra muy elevada que el COVID puede incluso incrementar.

En este sentido, en un reciente pleno municipal, en el que se debatía sobre la modificación del PXOM para regular las viviendas de uso turístico, se aludía a que se había producido un descenso en el precio medio de los alquileres, provocado en buena parte por la caída de la demanda.

Además, en los últimos tiempos lo que se ha apreciado es que buena parte de estas nuevas construcciones más que en barrios en expansión, lo que han hecho es completar los espacios libres que quedaban en los ya edificados. En zonas como Santa Marta, por ejemplo, señalaba la concejala de Urbanismo, se han completado ya los terrenos para vivienda libre, y solo quedan algunos espacios para las de protección oficial. Y lo mismo sucede en otras zonas como Pontepedriña o O Castiñeiriño, donde hay promociones en marcha, que se beneficiarán de la nueva conexión con el centro a través de la pasarela de la Intermodal: o en Cornes, donde en los últimos años se han edificado terrenos que llevaban años paralizados.

Estas nuevas operaciones tienen además una ventaja añadida, y es que han servido para completar la urbanización de estos barrios, tanto en lo que se refiere a viales como a equipamientos, y no hay más que ver esta última zona situada entre el Ensanche y Pontepedriña, donde el periférico ha pasado de tener la fisonomía de una vía interurbana a discurrir entre nuevas edificaciones y zonas verdes plenamente urbanas.