Esperas de 30 horas para despedir a la reina Isabel II en Westminster

Más de 24 horas de espera para ser los primeros en ver el féretro de la reina Isabel II. Una odisea que no frenó el ímpetu de miles de personas que se arremolinaron en torno al Embarcadero Albert de Londres para conseguir un sitio en la preciada cola, a la que no venció ni el paso del tiempo, ni el sudor ni las lágrimas.

Las orillas del río Támesis se convirtieron en el lugar de peregrinación de los que pretenden entrar los primeros al Westminster Hall para presentar sus respetos a la capilla ardiente de Isabel II. "Es el momento para estar aquí", dijo una de las curiosas que cruzaba el puente de Westminster en la mañana para ir a la cola. "No vamos a tener otra reina, teníamos que venir", aseguró.

El Gobierno británico auguró hasta 30 horas de espera para aquellas personas que llegasen al final de una hilera que se esperó que alcanzase los 15 kilómetros y que prácticamente cruzase el centro de Londres por la circunvalación del Támesis.

A las 17.00 hora local (16.00 GMT), tal como estaba previsto, abrieron las puertas del edificio para recibir a los primeros visitantes. El cansancio era visible en la cara de la gente que aguardaba cerca del puente de Lambreth, como lo era también las miradas de esperanza y alegría cuando los voluntarios comenzaron a repartir las pulseras que dan luz verde al acceso a la capilla. Estos brazaletes comenzaron con el color amarillo y con un número distintivo en ellos y variaron con el paso de las horas y los días, para evitar escenas como las ocurridas en Edimburgo, cuando una mujer llegó a pasar siete veces a ver a la reina.

Eso no pasó en el ala donde reposó el féretro. Ese es el punto final de la aventura que emprendió Anthony con su mujer y su hijo, desplazados desde el este del país sin apenas haber dormidoluvia que cayó en la capital. "No ha sido fácil, pero merecerá la pena. También habíamos traído flores, pero no nos dejarán pasar con ellas", aseguró.

No se pudo pasar a la instancia con botellas de agua no transparentes, ni pancartas, símbolos polémicos, objetos punzantes, ni flores o tributos. Tampoco se pudieron hacer fotografías ni vídeos, y se pidió a todos los asistentes guardar silencio.

Como forma de agradecimiento a su esfuerzo, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia Anglicana, se acercó a las primeras personas apostadas al inicio de la cola para poder ofrecerles un saludo.