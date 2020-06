“Eu reivindico a galeguidade de ‘Hierro”

Falamos con Pepe Coira uns días antes do confinamento. Non sospeitabamos o que nos viña encima, así que a conversación, aínda que telefónica, ten un aire de felicidade suspendida no aire. Naqueles días Jorge Coira, o seu irmán, estaba a piques de a iniciar a rodaxe da nova temporada de ‘Hierro’ (Movistar), unha serie que sorprendeu pola súa gran forza visual e a súa capacidade por atraer ao público cara á novas xeografías. Logo soubemos que o coronavirus impedira a continuación da rodaxe, e iso que a illa de El Hierro, como lugar extremo, non resultara moi afectada pola pandemia. Afortunadamente, esa rodaxe regresará nos primeiros días de xuño. Así que é tempo de volver falar de ‘Hierro’. E tamén doutras moitas cousas.

Pepe, o teu irmán acumula xa unha boa experiencia rodando en El Hierro. Lin que non é algo demasiado fácil, dadas as características da contorna.

Si, é unha illa peculiar. Segundo Tolomeo, El Hierro era o verdadeiro final do mundo, o lugar onde el decidiu establecer o famoso meridiano cero. (Desde Exipto, no século II, Tolomeo situou o extremo do mundo occidental na Punta da Orchilla, en El Hierro) Só hai un barco ao día. E non é que haxa moitos voos, aínda que si algúns. Por iso tes toda a razón cando dis que rodar na illa non é precisamente unha cousa moi doada. Pero é algo especial.

Retomar a serie, a pesar das complexidades da rodaxe, ten que ser unha gran satisfacción para vós.

Por suposto. Sabes que ‘Hierro’ é unha coprodución (Arte, Portocabo, e Atlantique Productions, máis o concurso de empresas locais, o Goberno de Canarias e o Cabildo de El Hierro, para Movistar), e iso implica unha toma de decisións conxunta. Non vou dicir que se sabía con seguridade que iamos rodar outra temporada, pero é certo que estaba contemplado desde o principio. Cando se decide apostar por un proxecto así, hai que valorar sempre a continuidade. O que si é certo é que, en ningún momento, mentres rodabamos a primeira temporada, pensabamos en como continuaría a segunda. A historia só debería responder á propia historia, con naturalidade. E por iso, a primeira temporada ten o seu propio final, é un argumento pechado. E a segunda ofrecerá tamén unha historia diferente completa. Non me gusta deixar ao espectador pendente do que vai suceder na segunda parte. Prefiro que todo se peche e que se volva a abrir.

O famoso ‘cliffhanger’ sempre está aí. O espectador queda ao bordo do abismo, nese instante de gran tensión psicolóxica, o que fai que estea desexoso de ver que sucede a continuación. Non ocorre só no cinema, senón entre os capítulos dunha novela, por exemplo.

O que non me gusta é que haxa un ‘cliffhanger’ xusto ao final. Ao final da temporada dunha serie, ou ao final dunha novela, non vexo que seña necesario deixar pendurando a historia... Eu pecho o libro e quero que a historia que se conta tamén quede pechada. O que non quere dicir que os personaxes non continúen dando guerra.

É difícil falar de vós (Jorge e máis ti) dunha maneira separada. Falamos sempre dos irmáns Coira, e, aínda que compartides proxectos, como é o caso de ‘Hierro’, o certo é que tedes traxectorias moi diferentes.

Podemos actuar como tándem, entendémonos ben, complementámonos. Pero moitas veces non coincidimos no mesmo. Jorge traballou en moitísimas cousas nas que eu non estaba. E viceversa. Agora ben, si, creo que somos bastante distintos. Hai unha diferenza de idade entre nós que cada vez é menos relevante, pero que se notaba moito ao principio. Eu lévolle a Jorge oito anos... Os inicios, claro, como as nosas carreiras, foron moi distintos. Durante bastante tempo, como durante os anos do CGAI (Pepe Coira dirixiu a filmoteca galega até 1997), eu estiven moito máis no lado da administración, xa sabes. Fixemos moitas cousas, encántame iso tamén, como facer investigación histórica para calquera proxecto, iso é algo que adoro, pero eu son deses que queren empezar aventuras novas todo o tempo, gústame rematar etapas, queimalas, e logo cambiar completamente.

E tamén está esa relación temperá entre o teu irmán Jorge e Luís Tosar, con quen coincidiu no instituto. Seguro que se influíron mutuamente nas primeiras aventuras cinematográficas, nas curtametraxes. Pero ti, ao estar preto del, influirías quizais moito máis, ao longo do tempo.

En casa había libros que Jorge podía ler, e seguro que houbo moitas conversacións sobre cinema, pero o importante foi a influencia do noso pai. Era médico, pero tamén un apaixoado do cinema, e tiña aquela cámara de súper oito para facer filmacións domésticas... Asemade, tiña moitas películas, porque eran os anos aqueles nos que empezaba o vídeo. Si que había un ambiente propicio. Pero en ningún momento se nos orientou cara á unha meta concreta: eramos unha familia con gran liberdade para todo. Cada un podía decidir que quería facer. Iso sempre o tivemos moi claro.

E todo iso en Rábade.

Si, era un bo lugar. Cando era pequeno sempre vía ‘Revista de cine’, no que anunciaban as estreas. Víao con moita atención porque tiña que memorizar ben as películas das que estaban a falar, porque ía transcorrer un ano entre a estrea en Madrid e a chegada da cinta á Lugo... Tiña que lembralo todo un ano despois, aínda que non tiña moito mérito, porque me gustaba case todo o que vía. Sorpréndome pensando nisto: cambiou tanto a industria audiovisual! Case nada daqueles comezos é semellante ao de hoxe. Pero se miro cara atrás, vexo con fascinación o utópico que nos parecía que en Galicia, un lugar tan periférico, fora posible facer películas. Teño o sentimento de que loitamos por isto. Dimos a batalla. E creo que vencemos. Penso que todo isto é moi valioso.

E pasado o tempo, vemos que Galicia está alcanzando unha gran sona no mundo audiovisual. Sucede, en realidade, desde hai xa anos.

Iso é así. E é lóxico que seña así. Había certa desconfianza sobre se os galegos éramos capaces de facer algunhas cousas. Entre elas, o cinema e a televisión. E eu dicía: pois claro que si, como en todas partes. O raro é que non o fixésemos: tiñamos experiencias, tiñamos historias... Por que non? Vivimos nun lugar un pouco particular, que ten o seu carácter. Así que se trataba de aproveitalo, de ter unha voz propia, que é sempre tan necesaria.

Galicia parece un bo lugar para producir historias. E demostráchelo ben.

Por suposto. Nunca tiven dúbidas sobre iso. Pero mira, mesmo cando fas cousas en escenarios moi distintos. Eu reivindico a galeguidade de ‘Hierro’. É unha serie que sería difícil de conseguir se non es de aquí. É unha cousa que os canarios valoraron moito: o respecto á hora de mirar. Tentar comprender un lugar: tes que velo con respecto, non con pintoresquismo. Non esa mirada do que chega de fóra e fica só co que lle parece raro. Así que creo que a maneira de mirar ten que ver co sitio do que somos.

Agora estase a xerar un turismo de rodaxe, como pasa con ‘Xogo de Tronos’: non sei que dicir. Estou seguro de que a illa de El Hierro agocha unha potencia impresionante na súa paisaxe.

Impresionante, sen dúbida. O que quería dicir é que non podes dar a imaxe de que caíches en paracaídas sobre estes territorios extraordinarios. A ver. ‘A Raíña de África’... é unha gran película, non si? Mais non é cinema africano precisamente. El Hierro é un lugar moi poderoso visualmente, e tamén culturalmente. Até un pasado moi recente, alí viviron case que totalmente illados. E iso deulles unha personalidade moi acusada. Facíanos lembrar lugares de montaña, non de costa. Alí o mar sempre foi un lugar de peche: a illa vivía de costas ao mar, porque é unha illa de agricultores e gandeiros.

El Hierro tamén vos sorprendeu. Desde o primeiro momento.

Moito. Cando construimos a serie non sabiamos nada da illa. Primeiro fixemos unha visita rápida e comprobamos que moitas das cousas que pensaramos non tiñan gran relación co que estabamos a ver. Un personaxe, por exemplo, era pescador. E diciámonos...: “un pescador? Mellor non”. Algo había, pero a verdade é que non se trataba dunha cultura mariñeira. Jorge e Ara (Araceli Gonda, a muller de Jorge Coira, e guionista tamén da serie) pasaron un mes alí, e empezaron a acumular unha chea de información sobre El Hierro. Desa maneira démoslle carácter local á historia. Para que nos axudase a revisar os diálogos, contabamos cunha cineasta afincada na illa (desde 2014), Dácil Pérez de Guzmán. Agradecín moito o seu traballo. Cando terminaba un guión, mandáballo. Ela vai seguir agora, na nova temporada. Resulta fundamental para detectar palabras ou xiros que poidan parecer moi peninsulares e pouco apropiados. Por exemplo, diche: “Aquí en El Hierro, isto sería mellor dicilo desta maneira”. E claro, é algo moi chulo, poder traballar así.

O mundo audiovisual está a cambiar a gran velocidade. As novas plataformas, as novas formas de distribuír e de exhibir películas. Todo parece ir moi rápido.

É un tema complexo. Estamos quizais no momento máis importante de transformación na historia do cinema. Houbo outras, claro: como o paso do cinema mudo ao sonoro. Pero o cambio dixital é xigantesco. E creo que é difícil acertar sobre que vai pasar en poucos anos.