Falece o dramaturgo Francisco Pillado

O dramaturgo, escritor e editor galego Francisco Pillado Maior (A Coruña, 1941) morreu onte aos 80 anos, segundo informou a editorial Laiovento e o xornal dixital galego praza. gal, do que era presidente de honra.

Francisco Pillado foi durante décadas unha figura fundamental do teatro galego e da edición, ademais de autor de numerosas obras de ensaio, teatro e tradución.

Ao longo da súa vida recibiu numerosas distincións como o Premio da Crítica en 1989 polo seu labor como director dos Cadernos dá Escola Dramática Galega.

Foi director e un dos fundadores da editorial Laiovento e desde 2011 era presidente de honra da Fundación Praza Púbica, editora do xornal dixital galego praza. gal

Numerosas asociacións culturais galegas destacaron o labor de Pillado. Así, a vicepresidenta segunda do Goberno, Yolanda Díaz, escribiu nas redes sociais: “Pancho Pillado encarnaba o máis firme compromiso coa cultura galega. Home de teatro, escritor, editor, incansable valedor da nosa memoria, sempre ao lado da democracia e sempre ao lado de Galicia. Vaise pero a súa voz boa e xenerosa sempre permanecerá”.

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, á que pertencía o falecido, expresou o seu “profundo pesar” pola morte do dramaturo.

Pola súa banda, desde Edicións Laiovento expresaron publicamente a súa mágoa polo pasamento de Pillado Maior. “O noso benquerido Pancho Pillado fora, hai xa trinta e un anos, a alma mater na ideación e posta en obra do proxecto desta editora, en colaboración co libreiro Suso Couceiro, o economista Afonso Ribas, o deseñador e maquetista Pepe Carrreiro, o impresor Manolo González Millares e o profesor Xosé M. Beiras”, din no seu comunicado de pésame.

E destacan asimesmo “a andaina dese proxecto editorial, daquela insólito e anovador no seu contexto, levado adiante mediante un constante labor de equipa e traballo gratuíto”.